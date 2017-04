Nach dem Aufräumen im Wald Erst gab es den großen Holzeinschlag bei Graupa. Dann holten sich Privatleute Brennholz aus dem Gelände. Immer noch bleibt einiges liegen. Mit Absicht.

Revierförster Michael Blaß und Anke Findeisen, Sprecherin vom Sachsenforst, auf Inspektionstour mit Hund Kobza durch das Waldgebiet bei Copitz. Dort wurden Ende 2016 etliche Bäume gefällt. © Marko Förster

Der Sachsenforst hat Wort gehalten. Größere Äste und Zweige sind von den Fahrschneisen entfernt worden. Kleineres Reisig und Schnittreste liegen geordnet in Haufen neben den Wegen.

Kurz nach dem großen Holzeinschlag im November beziehungsweise Dezember bot sich Spaziergängern in dem Wald in Copitz an der ehemaligen Kleingartensparte Fuchsbau ein etwas anderes Bild. Anwohner kritisierten, dass die Forstarbeiter mehr oder weniger ein Chaos hinterlassen hätten. Schon damals warb Revierförster Michael Blaß um Verständnis. Abschließende Aufräumarbeiten konnten zu dem Zeitpunkt noch nicht erledigt werden, da private Interessenten tote Äste und Zweige aus dem Wald holen wollten. Diese Leute durften aber erst am 6. Januar mit dem Aufsammeln in dem Wald beginnen. „Wir mussten eine Sicherheitsspanne nach Beendigung der Baumfällarbeiten abwarten. Es besteht sonst die Gefahr, dass sich die Selbstwerber durch eventuell herabfallende Kronenteile verletzen könnten“, erläutert Blaß.

Jetzt sind die Gäste durch und folglich ist die Sammelphase abgeschlossen. Trotzdem liegen noch kleinere Äste, Teile von Kronen und Zweige auf dem Waldboden herum. Es könnte sich also für den Spaziergänger der Eindruck ergeben, hier müsste noch weiter aufgeräumt werden. Doch dem ist nicht so. „Die Schnittholz-Reste bleiben absichtlich liegen“, sagt Blaß. Sie erfüllten einen wichtigen Zweck für die Entwicklung des Waldes. Denn in den Ästen, Nadeln und Blättern befinden sich Nährstoffe, die im Zuge der Verrottung wieder in den Nährstoffkreislauf des Waldes kommen. In diesem Zusammenhang betont der Fachmann, dass nicht die organischen Baumreste das Problem seien. Vielmehr mache der Müll dem Wald zu schaffen. In der Region um Graupa sei es besonders schlimm. „Unbekannte legen nicht nur Sperrmüll ab, sondern auch Grünschnitt aus ihren Privatgärten, sodass fremde Pflanzen in dem Wald wachsen, die ihm schaden können,“ so Blaß. Immer wieder müsse er sich an die Behörden wenden, damit der Müll auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt wird.

Zurück zum Holzeinschlag. In dem Staatswald bei Copitz wurden zirka 60 Festmeter Kiefernholz pro Hektar herausgeholt. Nicht wirtschaftliche Gründe stünden hierbei im Vordergrund. Die Entnahme sei wichtig, da Platz für die stärksten Bäume geschaffen werden müsse. „Nur ein Baum mit einer großen Krone entwickelt auch eine große Wurzel und ist somit stabil. Das wiederum ist entscheidend für die Sicherheit der Spaziergänger“, sagt Blaß.

Ähnliche Kritik nach dem Holzeinschlag kam übrigens auch von Anwohnern aus Graupa. Einige bemängelten, dass kleinere Pfade in dem Wald an der Lohengrinstraße wegen abgeschlagener Äste und Zweige nicht mehr passierbar seien. „Auf diesem Areal sind die Brennholz-Selbstwerber derzeit noch am Sammeln“, sagt der Revierförster und bittet um Geduld.

zur Startseite