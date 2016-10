Nach Autobrand: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Symbolbild. © dpa

Leutersdorf. Ein Seat Altea hat am späten Sonnabendabend an der Uferstraße in Leutersdorf gebrannt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit.

Demnach bemerkte ein Nachbar das Feuer gegen 23.10 Uhr und löschte es beherzt. Der entstandene Sachschaden am Auto wurde auf rund 3 000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen, informierte der Sprecher. (SZ)

