Nach Aufstockung reichen die Plätze Die Stadt hat genügend Kita-Plätze für die nächsten drei Jahre.

Der Bedarf ist gedeckt, nachdem die Anzahl der Plätze im Kindergartenbereich im vergangenen Jahr angehoben wurde. © Symbolbild/dpa

Bei seiner letzten Sitzung des Jahres wird sich der Döbelner Stadtrat mit der Bedarfsplanung für die Kitas der Stadt beschäftigen. Die Planung sagt: Der Bedarf ist gedeckt, nachdem die Anzahl der Plätze im Kindergartenbereich im vergangenen Jahr angehoben wurde. Derzeit stehen in den insgesamt 19 Einrichtungen der Stadt den Eltern rund 1850 Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Grundschulalter zur Verfügung. Nach den Prognosen für die kommenden drei Jahre werden 353 Krippenplätze, rund 790 Kita- und 710 Hortplätze benötigt. Die Stadt sei dabei flexibel, sagte Oberbürgermeister Hans Joachim Egerer. Es sei möglich, Plätze zu verschieben, wenn sich in einem Bereich ein Mehrbedarf abzeichnet. Mit Mochau waren in diesem Jahr vier Einrichtungen dazugekommen, die sich alle in freier Trägerschaft befinden. Durch die Eingemeindung profitieren die Mochauer Eltern, weil ihre Beiträge auf das Döbelner Niveau gesenkt wurden.

Die Kosten für die Kindereinrichtungen der Stadt machen einen großen Teil der städtischen Haushaltes aus, der rund 39 Millionen Euro umfasst. Etwa ein Drittel wird für soziale Leistungen und Schulen ausgegeben, so Egerer.

