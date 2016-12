Nach Auffahrunfall ins Krankenhaus

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall Karsdorf.Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Mittwoch in Karsdorf zwei Menschen verletzt worden. Eine 29-Jährige war mit ihrem Hyundai auf der B 170 zwischen Karsdorf und Oberhäslich unterwegs, als sie in Höhe Abzweig Reinsberg verkehrsbedingt halten musste. Ein nachfolgender Opel (Fahrer 59) bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Bei der Kollision erlitten die 29-Jährige sowie die Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen. Die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben Dorfhain. Anfang Dezember war auf der Talstraße in Dorfhain ein Fußgänger (28) von einem Lkw Iveco (Fahrer 29) erfasst worden. Der Mann kam schwer verletzt in ein Dresdner Krankenhaus. Dort verstarb der 28-Jährige am vergangenen Dienstag. Die Verkehrspolizei ermittelt zur Unfallursache.

Einbruch in Einfamilienhaus Tharandt. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Friedrich-Schiller-Straße in Tharandt eingebrochen. Das wurde am Mittwoch festgestellt. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Schadensangaben liegen noch nicht vor.