Nach Auffahrunfall geflüchtet In Großenhain rammt ein Transporter ein vor ihm fahrendes Auto und fährt einfach weiter. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Fahrer eines weißen Kleintransporters, der am 13. Oktober in einem Unfall auf der B 101 in Großenhain verwickelt war. Nach Polizeiangaben war der Unbekannte gegen 14 Uhr auf der Elsterwerdaer Straße unterwegs, als ein vor ihm fahrender BMW verkehrsbedingt anhielt, um auf das Gelände einer Tankstelle zu fahren. Dabei fuhr der Kleintransporter auf den BMW auf, verursachte einen Sachschaden von rund 1.000 Euro – und verschwand anschließend vom Unfallort.

Von dem Unfallfahrer fehlt bisher jede Spur. Bekannt ist bisher nur, dass der Transporterfahrer nach dem Unfall nach rechts auf den Remoteplatz abbog. Außerdem zog der Transporter einen Anhänger hinter sich her, auf dem ein blau- bzw. lilafarbenes Auto geladen war.

Im Zusammenhang mit dem Auffahrunfall sucht die Polizei daher nun Zeugen. Wer Hinweise zum Fahrer des weißen Transporters geben kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 entgegen. (SZ)

