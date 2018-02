Nach Asien entführt

Die Entdeckertage im Zoo Leipzig widmen sich an diesem Wochenende der Tierwelt in Asien. Die kleinen und großen Besucher können an den Tierpflegersprechstunden teilnehmen und hinter die Kulissen im Leoparden-Tal und in der Tiger-Taiga blicken. Am Sonnabend wird dem Schuppentier besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt.

