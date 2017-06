Nach Aquaplaning festgefahren Ein 26-jähriger Fordfahrer rutscht von der regennassen Fahrbahn ins Weizenfeld und rollt dort immer noch 300 Meter.

Nicht nur die Sicht ist durch die Gischt getrübt, bei Starkregen und Wasserfilm auf der Straße droht Aquaplaning. © Symbolbild/dpa

Der Fahrer eines Ford war auf der B 6 aus Richtung Oschatz in Richtung Riesa unterwegs. Aufgrund der regennassen Straße kam der 26-Jährige etwa 500 Meter vor dem Abzweig Bloßwitz nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem dortigen Weizenfeld setzt er seine Fahrt für etwa 300 Meter fort, bis er sich schließlich festfährt. Der Schaden am Weizen wurde nach Polizeiangaben auf 150 Euro beziffert. Zum Schaden am Pkw liegen keine Angaben vor, auch nicht darüber, wie der junge Mann den Ausrutscher überstanden hat. (SZ)

