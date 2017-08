Nach 60 Jahren immer noch ein Tandem Eveline und Heinz Petschick begehen am Donnerstag in Boxberg ihre diamantene Hochzeit.

Am 24. August 1957 haben sie in Waltersdorf geheiratet.

„Bei uns war es Liebe auf den ersten Blick. Als ich Eveline 1952 das erste Mal bei einem Kurzurlaub in Waltersdorf sah, war ich sofort in sie verliebt“, sagt Heinz Petschick. Damals war der heute 83-Jährige gerade Berufssoldat geworden und arbeitete in der Dienststelle Löbau zusammen mit dem Schwager von Evelin. Geboren wurde Heinz 1935 in Littenfeld in der Niederlausitz. Noch als Kleinstkind zog er mit den Eltern nach Boxberg, das damals noch ein ganz verschlafenes Heidedorf war. Hier verbrachte er seine Kindheit und Schulzeit. Nach der Schule wollte er eigentlich das Fleischerhandwerk erlernen. Dann aber musste er in der Landwirtschaft auf dem elterlichen Hof in Boxberg mitarbeiten. 1952 bewarb er sich als Berufssoldat bei der NVA. Bis 1984 bildete er Panzerfahrer aus. Danach blieb er als ziviler Angestellter bei der Truppe. Nach 1990 blieb er bis zum Rentenalter 1998 auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz beschäftigt.

Eveline, seine große Liebe, wurde in Waltersdorf geboren und lernte nach der Schule den Beruf einer Näherin. Später ging sie als Weberin in der Damastweberei Großschönau arbeiten. Die Begegnung mit Heinz blieb auch bei ihr nicht ohne Folgen, denn sie erwiderte die verliebten Blicke des Berufssoldaten verheißungsvoll. So wurde eine große Liebe daraus. Fünf Jahre später, am 24. August 1957, gaben sich beide in Waltersdorf das Ja-Wort für ein gemeinsames Leben.

Die Ehe hat nun 60 Jahre Bestand. „Wenn man sich liebt und gegenseitig achtet, ist das leicht, so zusammenzuleben. Noch heute erledigen wir alle Arbeiten gemeinsam. Das schweißte uns auch all die Jahre fest zusammen“, sagt Heinz, und Eveline ergänzt: „Ja, so ist das bei uns, und ich hoffe auch noch viele Jahre lang.“ Die diamantene Hochzeit feiern sie in Bayern, wo eine ihrer Töchter eine neue Heimat gefunden hat.

Schon kurz nach der Hochzeit am 24. August 1957 erfolgte der Umzug des jungen Paares nach Boxberg auf das Grundstück und ins Wohnhaus der Familie von Heinz. Heinz ging weiter seinen beruflichen Pflichten als Berufssoldat und Fahrlehrer, jetzt in der Kasernenstadt Großenhain, nach. Eveline nahm eine Arbeit als Sachbearbeiterin in der Gemeindeverwaltung Boxberg auf.

Weil eine Fernehe nicht das war, was sich beide vorstellten, ließ sich Heinz auf den Truppenübungsplatz der Nationalen Volksarmee der DDR ins benachbarte Nochten versetzen. Nach der Geburt des ersten Sohnes Mario, 1960, wechselte Eveline beruflich in die Kindertagesstätte Boxberg. 1972, nachdem auf Mario die Geschwister Ricarda und Tino gefolgt waren, wurde auch sie Zivilangestellte der NVA und der Bundeswehr auf den Truppenübungsplatz Nochten/Oberlausitz. Hier war sie bis zu ihren Renteneintritt 1996 beschäftigt, hatte sich unterdessen sogar zur Berufskraftfahrerin qualifiziert. Freizeit gab es während ihrer beruflichen Tätigkeit als Zivilangestellte bei der NVA, ebenso wie später bei der Bundeswehr, kaum. Eveline musste sich neben ihrer Arbeit um die Familie kümmern und ihre kranke Schwiegermutter pflegen.

Heinz war ebenfalls beruflich angespannt und suchte beim Angeln und im Garten einen Ausgleich. Aber eines ließen sie sich nicht nehmen: den gemeinsamen Urlaub einmal im Jahr mit der ganzen Familie. Später, als die Kinder ihre eigenen Wege gingen, machten sie Urlaubsreisen durch ganz Deutschland und auch ins Ausland. Heute lässt der Gesundheitszustand der beiden Senioren keine großen Reisen mehr zu. Aber das Haus im Brunnenweg in Boxberg mit Grundstück und Garten hält sie immer noch in Bewegung. Genauso wie das Zweiradfahren, dem sie sich jetzt verschrieben haben. Damit erkunden sie weiterhin die Umgebung von Boxberg.

