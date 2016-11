Nach 33 Jahren ist Schluss Anne Wolfermann gibt ihre Boutique in der Reichenstraße auf. Aus mehreren Gründen.

Anne Wolfermann schließt zum Monatsende ihr Geschäft „Annes Boutique“. Zurzeit findet hier ein Räumungsverkauf statt. Bei der Romantica ist die Mode-Boutique ein letztes Mal mit dabei. © Carmen Schumann

Lebendige Schaufensterpuppen waren in „Annes Boutique“ immer das Markenzeichen bei der Romantica. Wenn am heutigen Sonnabend überall in der Innenstadt die romantischen Lichter angehen, wird das Geschäft in der Reichenstraße 21 wieder mit dabei sein. Allerdings zum letzten Mal. Denn die Mode-Boutique schließt Ende November. Weil auf dem Schaufenster in großen pinkfarbenen Lettern auf den Räumungsverkauf hingewiesen wird, ist diesmal kein Platz für die lebendigen Schaufensterpuppen.

Anne Wolfermann, die Inhaberin der Boutique, hat ihren auslaufenden Mietvertrag nicht mehr verlängert. „Zu den geforderten neuen Konditionen wollte ich mich nicht mehr auf Jahre hinaus binden“, sagt sie dazu. Leichtgemacht hat sie sich diesen Schritt nicht. Aber als er dann vollzogen war, sei sie erleichtert gewesen, bekennt die erfahrene Geschäftsfrau. Ein weiterer Punkt, der sie bewogen hat, das Geschäft in Bautzen zu schließen, sei die Forderung, ab 2017 ein neues Kassensystem einzuführen. Diese Investition erschien der Inhaberin dann doch zu risikoreich.

Erinnerungen an schöne Zeiten

Momentan betreibt die Bautzenerin in Löbau noch eine weitere Boutique. Dort gab es jedoch einen Wasserschaden, sodass Anne Wolfermann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht weiß, wie es dort weitergeht. „Zu Hoch-Zeiten hatte ich fünf Filialen mit insgesamt 20 Angestellten“, sagt sie. 1984 hatte sie in Löbau den Start in die Selbstständigkeit gewagt, nachdem sie zuvor Verkaufsstellenleiterin beim HO-An- und Verkauf am Bautzener Fleischmarkt war. Später eröffnete sie dann noch weitere Zweigstellen in Löbau, Ebersbach und Zittau. In Bautzen hatte sie zunächst ein Geschäft an der Reichenstraße/Ecke Hauensteingasse. Vor fünf Jahren zog die Händlerin dann in das kleinere Geschäft an der Reichenstraße 21 um.

Was bleibt, sind die Erinnerungen an schöne Zeiten. „Wir waren immer wie eine große Familie“, sagt sie. Auch ihre Mitarbeiterinnen denken gerne an die schönen Weihnachtsfeiern und andere gemeinsame Erlebnisse zurück. „Wir konnten uns in dieser Zeit immerhin über sieben Firmen-Babys freuen“, sagt die Chefin.

Hoher Aufwand

Mittlerweile musste die Geschäftsfrau feststellen, dass heute der Aufwand für die verbliebenen zwei Geschäfte höher ist, als für die seinerzeit fünf Boutiquen. Und auch die Nebenkosten seien immer mehr angestiegen. Die allgemeine Reizüberflutung, der sowohl Händler, als auch Kunden zunehmend ausgesetzt sind, gestalte das Geschäftsleben immer schwieriger. Über das Internet werde der Kunde mit Werbung überschüttet. Vor allem die jüngere Generation nutze den bequemen Online-Einkauf. Und der technische Fortschritt treibe immer neue Blüten, wie zum Beispiel mit modernen Geschäften, wie sie bereits in den USA getestet würden. Diese kämen zum Teil ohne Mitarbeiter aus und der Kunde sei umgeben von allerlei technischen Hilfsmitteln, wie Körperscannern. Und auch die unsichere politische Lage führe nach Ansicht von Anne Wolfermann zu einer gewissen Kaufzurückhaltung.

Bedenklicher Leerstand

Anne Wolfermann hatte ihren Mitarbeitern angeboten, die Boutique fortzuführen, doch alle seien davor zurückgeschreckt. Die Geschäftsfrau befürchtet, dass es mit dem Ladensterben weitergehen wird. Der gegenwärtige Leerstand auf der Reichenstraße sei schon bedenklich. Anne Wolfermann vermutet, dass sich der Schwerpunkt zukünftig sogar auf die Wendische Straße verlagern könnte, wo eine gute Entwicklung in Gang gekommen sei. Denn auf der Wendischen Straße seien die Mieten einfach günstiger.

Auf die Romantica am heutigen Sonnabend freut sich Anne Wolfermann. „Denn so kann ich mich von meinen vielen treuen Kundinnen verabschieden und sie müssen nicht plötzlich vor der verschlossenen Tür stehen“, sagt sie. Außerdem hofft sie, dass sich die Romantica weiter so gut entwickelt, wie bisher. Denn das erfolgreiche Bautzener Konzept werde mittlerweile von vielen Städten kopiert.

