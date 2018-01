Nach 13 Tagen läuft Heizung wieder Ein Verwalterwechsel erschwerte die Reparatur. Bei Mieter Bernd Albus ist aber noch nicht aller Ärger verraucht.

Roßwein. Bernd und Martina Albus atmen auf. Ihre Heizung heizt wieder. Seit dem 22. Dezember war sie ausgefallen. Tägliche Anrufe beim Hausmeister brachten zunächst nichts. Das Rentnerehepaar nahm mit Ölradiator und Lüfter vorlieb, bediente sich des Backofens. Gemütlich wurde es aber nicht. Die Familie darunter zog in eine Ersatzwohnung. Bei neun Grad wollte sie nicht daheim ausharren. Trotzdem blieb auch sie an der Reparatur dran.

Dass das relativ lange gedauert hat, liegt unter anderem an einem neuerlichen Verwalterwechsel. Das Objekt gehörte zum Bestand der ehemaligen Roßweiner Wohnungsverwaltungsgesellschaft (RWV). Das Besondere daran: Es handelt sich um Wohnungen mit verschiedenen Eigentümern. Alle müssen vor einer größeren Investition, wie sie sich bei der Heizung notwendig machte, zustimmen. In einem Fall konnte der Eigentümer erst am Dienstagabend erreicht werden, er war verreist. „Natürlich habe ich der Sache zugestimmt“, sagte er dem Döbelner Anzeiger. Daraufhin konnten die Handwerker beauftragt werden.

Noch nicht alles in einer Hand

Über den Verwalterwechsel waren einige Mieter im Haus Weststraße 9 nicht informiert worden. Andere hätten eine Postwurfsendung erhalten. Familie Albus und die darunter wohnende Familie Kozma bekamen keinen solchen Infobrief, wie beide sagten. Bisher hatte die Günstiger wohnen vier GmbH den Immobilienbestand der monatelang insolventen RWV verwaltet, seit diese an einen Eigentümer verkauft worden war. Einen neuerlichen Besitzerwechsel hat es jetzt nicht noch einmal gegeben. Die Mieter sind angehalten, die Miete wie bisher zu überweisen.

Was sich bei der Heizungsreparatur verzögernd auswirkte, waren die Feiertage und die unterschiedlichen Besitzverhältnisse. Wie der neue Verwalter Peter Freund von der Immobilienverwaltung GmbH & Co KG aus Halle/Saale erklärte, ist er zunächst nur für Mietwohnungen zuständig. Das mache es schwierig, wenn es wie im vorliegenden Fall auch um Eigentumswohnungen geht. Daher solle versucht werden, alles in eine Hand zu legen. Das soll Abläufe optimieren. Die RWV hatte mehrere Hunderte Wohnungen im Bestand.

Beschwerde löst Missmut aus

Die Freude über die wieder warme Wohnung hat bei Bernd Albus einen faden Beigeschmack hinterlassen. Er musste sich vom Hausmeister fragen lassen, was er da losgetreten habe, indem er seinen Ärger öffentlich machte. Am Dienstag, nach elf Tagen ohne Heizung und Warmwasser, hatte Albus beim DA angerufen. Kurz nachdem Anfragen an die bis dahin bekannte Verwaltung gegangen waren, wurden die Mieter vom Hausmeister gefragt, wer sich von ihnen bei der Zeitung gemeldet hätte. „Man muss sich nicht alles gefallen lassen“, findet Albus. Wie gut es ist, dass er auf die „Noten“ schaut, hat er bei der Betriebskostenabrechnung gemerkt. Alle Mietparteien sollten zuletzt Kosten für Pflegearbeiten zahlen. „Dabei kümmere ich mich um den Garten“, so der Rentner. Weil er die Abrechnung reklamierte, blieb ihm und seinen Nachbarn diese Position erspart.

