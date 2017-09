„Nabucco“ im Senftenberger Stadthafen Einmal den berühmten Gefangenenchor unter freiem Himmel hören. Die Verdi-Oper wird im Stadthafen grandios inszeniert. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Der Stadthafen Senftenberg ist am Sonnabend, 20 Uhr, Schauplatz für Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“. Man muss „Nabucco“ mit dem weltberühmten Gefangenenchor wenigstens einmal unter freiem Himmel und in einer grandiosen Inszenierung erlebt haben, meinen die Veranstalter. Der gewaltige Chor der Gefangenen besteht aus klangstarken und facettenreich singenden Solisten. Die Oper hat einerseits das Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit aus der babylonischen Gefangenschaft zum Thema. Andererseits steht die extreme Selbstüberschätzung des Titelhelden Nabucco im Zentrum. Nabucco will sich der Handlung der Oper nach selbst zum Gott machen. Er wird daraufhin mit Wahnsinn geschlagen und erst durch die Bekehrung zum Gott der Hebräer geheilt.

Open-Air-Produktionen bedeuten für jedes Opernensemble eine besondere künstlerische Herausforderung. Hier gilt es, Aufführung und Ambiente der Spielstätte zu einem unvergesslichen Spektakel zu vereinen. Sänger, Orchester, Regie und Technik müssen sich bei jeder Spielstätte neu auf die atmosphärischen und akustischen Gegebenheiten einstellen.

Tickets gibt es ab 44 Euro. Weitere Informationen/Karten unter 0531 346372.

