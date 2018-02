Nabu gründet Ortsgruppe in Sebnitz Der Naturschutzbund fasst in der Region Fuß. Eine Sebnitzerin hat die Initiative ergriffen. Auch an den Nachwuchs wurde gedacht.

Tatjana Schwarzbach (vorn) hat die NABU-Ortsgruppe gegründet. Doreen, Nils und Fritz Biedermann sind schon Mitglied. © Steffen Unger

Sebnitz. Die Sebnitzerin Tatjana Schwarzbach ist mit ihrer Idee, eine Ortsgruppe des Naturschutzbundes zu gründen, ins Blaue hinein gestartet. Sie wusste nicht, ob es überhaupt Interesse gibt, und hatte kurzerhand vor ein paar Tagen in die Finkenbaude nach Sebnitz eingeladen. Und von dem Ergebnis ist sie nun selbst überrascht. Es kamen acht Leute, die bereits Naturschutzbundmitglieder sind sowie zwölf Interessierte. „Es ist sehr schön, dass sich so schnell so viele Naturfreunde getroffen haben“, sagt sie. Damit konnte Tatjana Schwarzbach die Ortsgruppe Sebnitz des Naturschutzbundes gründen. Und das Positive ist, es gibt sogar schon eine Jugendgruppe. In den nächsten Tagen sollen die bereits angesprochenen Themen geordnet werden und daraus ein Arbeitsprogramm entstehen.

Dass es für die Ortgruppe einiges zu tun gibt, steht schon nach dem ersten Kennenlerntreffen fest. Und Tatjana Schwarzbach freut sich natürlich, dass das Thema Naturschutz die Menschen in Sebnitz bewegt. So wurde zum Beispiel die Kreuzotterpopulation am Buchberg angesprochen. Die Schlangen waren über Jahre hinweg fast ausgestorben. Inzwischen siedeln sich wieder einige an. Wie kann man die Tiere schützen? Im Gebiet um die Forellenschänke gibt es viele Reptilien und Schlangen. Was wird aus denen in Trockenperioden? Ein Thema waren die Kröten. Sind diese bei ihrer Wanderung zum Steinbruch und zu den Teichen an der Forellenschänke ausreichend geschützt? In Sebnitz gibt es einige Streuobstwiesen. Das Interesse, aus den Früchten in der Selbstvermarktung Saft zu gewinnen, ist groß. Wie kann der Naturschutzbund dabei unterstützen? All diesen Fragen will sich die Ortsgruppe widmen. Bereits Ende Februar gibt es ein zweites Treffen. Dann lädt Tatjana Schwarzbach Interessierte zum Themen Bienen und Bienenschutz ein. Imker sind willkommen, aber auch alle anderen Interessierten.

Kontakt für Interessierte: TSchwarzbach@gmx.de

