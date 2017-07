Nabu ehrt Großenhainer Spenderin Brigitte Riemer ermöglicht den Kauf des Freitelsdorfer Pferdeteichs und trägt damit zur Rettung eines Moores bei.

Die Witwe des Bauunternehmers Karl Riemer Brigitte Riemer hat dem NABU eine größere Spende zukommen lassen. Sie soll verwendet werden, um weitere Flächen für den Naturschutz zu kaufen. Brigitte Riemer erhielt dafür die Ehrenmitgliedschaft im NABU im Rahmen eines Grillfestes. © Klaus-Dieter Brühl

Über die Höhe ihrer Spende will die 86-jährige Brigitte Riemer nicht reden. Aber wenn man weiß, dass der Naturschutzbund mit dem Geld eine 1,5 Hektar große Fläche kaufen kann und dass dann sogar noch etwas für weitere Landkäufe übrig bleibt, lässt sich die Dimension erahnen. „So viel haben wir noch nie von einem privaten Spender überwiesen bekommen“, freut sich Lutz Runge, der Chef des Nabu-Regionalverbandes „Großenhainer Pflege“. Der Verband verwendet solche Einnahmen ausschließlich zur Naturraumsicherung. Das heißt, er erwirbt ökologisch wertvolle Flächen und sorgt dafür, dass sich dort seltene Pflanzen und Tiere ungestört entwickeln können.

Seit den 1990er Jahren hat der Nabu in der Elbe-Röder-Region so bereits mehr als 200 Hektar Land gesichert. Mit Brigitte Riemers Geldspende soll der Pferdeteich bei Freitelsdorf gekauft werden. Der Teich ist der wichtigste oberirdische Wasserversorger des benachbarten Vierteichmoors, das durch den seit Jahren fallenden Grundwasserspiegel auszutrocknen droht.

Dass sich Brigitte Riemer für den Naturschutz engagiert, hat auch mit ihrer Beraterin von der Sparkasse Meißen zu tun. „Ich wollte etwas für meine Heimatregion tun“, erzählt die frühere Geschäftsfrau, die mit ihrem Mann das Straßenbauunternehmen Karl Riemer betrieb. „Da sagte sie mir, dass eine Spende in beim Naturschutzbund wohl am besten aufgehoben wäre.“

Durch die Baufirma sei sie viel in der Großenhainer Umgebung herumgekommen und wolle dabei helfen, die letzten naturnahen Flecken zu erhalten. Als kleines Dankeschön wurde Brigitte Riemer am Freitagabend zur Halbjahresversammlung des Nabu-Regionalverbandes an der Schönfelder Fasanerie eingeladen. Dort bekam die großzügige Spenderin die Urkunde für eine Geschenk-Mitgliedschaft überreicht - eine Ehrung, die nur wenigen Naturfreunden zuteil wird. Auf einer zwanglosen Grillparty kam sie dann mit vielen engagierten Naturschützern ins Gespräch und konnte sich davon überzeugen, dass ihre Spende für ein ausgesprochen wichtiges Projekt verwendet wird.

Der Vierteich bei Freitelsdorf war Anfang der 1990er Jahre Schauplatz einer erbitterten Auseinandersetzung zwischen ortsansässigen Naturschützern und der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern. Der kommunale Trinkwasser-Anbieter wollte die Versorgung im Raum Coswig sicherstellen und legte zwischen Autobahn und Vierteich eine neue Brunnentrasse an.

Der Vierteich und das benachbarte Moor fielen daraufhin trocken, und der schützenswerten Flora und Fauna drohte das Aus. Mit Hilfe einer Bürgerinitiative erreichten die Naturschützer, dass die Trasse stillgelegt wurde – der Teich führt heute wieder ausreichend Wasser.

Das Moor allerdings, das wegen seiner einmaligen Beschaffenheit noch schützenswerter ist, konnte kaum von der Stilllegung profitieren. Von Jahr zu Jahr trocknete die acht Hektar große Fläche weiter aus und büßte ihre ökologische Funktion nahezu gänzlich ein. Der Moorkörper mineralisierte, senkte sich ab, wuchs mit Schilf zu und verlandete schließlich. Wertvolle Pflanzen, wie die

Nachdem die ihn speisenden Drainagen kaputtgingen, fiel vor etwa zehn Jahren auch der Pferdeteich trocken. Das stellte die Erholung des Vierteichmoores wieder infrage. Mit dem Kauf des Teichareals wird es jetzt möglich, seine Wasserzuführung wieder instand zu setzen.

Damit könnte dem Nabu-Regionalverband gelingen, was in all den Jahren keine der zuständigen Behörden geschafft hat: die Wiederherstellung eines außerordentlich wertvollen, geschützten Lebensraumtyps.

zur Startseite