Nabu-Aktion mit wenig Resonanz Die Zählung der Gartenvögel dient der Wissenschaft. Doch das Interesse ist gering.

Herbert Nihiba (von links), Klaus Friedrich und Wolfgang Pönisch haben Gartenvögel gezählt. © André Braun

Das Zwitschern der Vögel dringt in die Stille des Harthaer Friedhofs. Blaumeisen fliegen, um Futter für ihre Jungen zu suchen, eilig hin und her. Ein Eichelhäher schwingt sich von einem Fichtenast. Schnell trägt Klaus Friedrich die Vögel in eine Liste ein. Er gehört zum Vorstand des Naturschutzbundes (Nabu), Regionalgruppe Lößhügelland, und ist der Organisator der Zählung der Gartenvögel in Hartha.

Zwei Vogelzählungen gibt es im Jahr im gesamten Bundesgebiet. Im Mai werden die Sommervögel erfasst. Teilnehmer müssen eine Stunde lang von einem bestimmten Ort aus, die Vögel zählen. Die erspähten Tiere werden in Listen eingetragen, die später der Nabu erhält. Im Mittelpunkt der Aktion stehen die Vogelarten des Siedlungsraums, aus Städten, Dörfern, Gärten und Parks. Wo kommen sie vor, wo sind sie häufig und wo selten geworden? Sinn der Aktion ist es, herauszufinden, welche Vogelarten bedroht sind und geschützt werden müssen.

Im Gegensatz zur Wintervogelzählung im Januar, bei der einige Freiwillige geholfen haben, sind zur Sommervogelzählung nur Klaus Friedrich und zwei weitere Männer gekommen. Herbert Nehiba aus Hartha ist Hobbyornithologe und im Verein Sächsischer Ornithologen organisiert. „Vögel sind meine Welt. Der Mauersegler ist mein Lieblingsvogel. Ich bin ein treuer Mitzähler“, sagt er. Wolfgang Pönisch ist Vorstandsmitglied des Nabu.

Nachdem Klaus Friedrich die Listen ausgeteilt und eine kurze Einweisung gegeben hat, verteilen sich die Teilnehmer der Vogelzählung über den Friedhof. Von einer selbst gewählten Stelle aus schauen sie eine Stunde lang, welche Vögel vorbei kommen. Damit kein Vogel doppelt gezählt wird, gibt es eine bestimmte Zähltechnik. Werden zwei Amseln zur gleichen Zeit gesichtet, kreuzen die Vogelzähler auf der Liste unter der Rubrik Amsel zwei Felder an. Wenn danach vier Amseln gleichzeitig gesichtet werden, werden zwei weitere Felder angekreuzt. Wenn sie später drei Amseln sehen, bleibt es bei den vier Kreuzen.

Bei der diesjährigen Zählung der Sommervögeln werden auf dem Harthaer Friedhof innerhalb einer Stunde 15 Amseln, acht Kohlmeisen, zwei Blaumeisen, ein Sperling, sechs Ringeltauben, zwei Eichelhäher, fünf Buchfinken, ein Rotkehlchen, drei Mönchsgrasmücken, zwei Zilpzalps, drei Kleiber, eine Singdrossel, zwei Mauersegler und fünf Stare gesichtet.

zur Startseite