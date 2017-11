Kommentar Na endlich passiert was SZ-Lokalredakteur Peter Redlich sieht Ansätze für die bevorstehenden Gespräche zur Zukunft der Friedensburg.

Peter Redlich ist Chef der SZ-Lokalredaktion in Radebeul. © Norbert Millauer

Wer erinnert sich noch an das letzte Wertgutachten zur Friedensburg? Mit Gaststätte soll das Anwesen rund 500 000 Euro wert sein. Als Wohnstandort aber mindestens das Fünffache.

Eine Ermittlung, die vielleicht bei der ersten Summe leicht untertrieben, aber in der Tendenz richtig ist. Jetzt geht es darum, einen Vergleich zu finden. Möglicherweise einen ordentlichen Ausschank mit kleinen Speisen, einer Toilette und vielleicht 20 Sitzplätzen neben der Friedensburg. CDU-Stadtrat und Denkmalfreund Jens Baumann äußert solche Gedanken und greift auf, was am Sonnabend in der SZ stand. Und er sagt auch, dies könnte doch der Besitzer der Friedensburg bezahlen. Quasi um sich freizukaufen von weiteren Prozessen, einem Bebauungsplan, der ihm eine Gaststätte auf seinem Grundstück vorschreibt. Der Besitzer hat schon einen Vorschlag gemacht – nämlich sich an der Erschließung und an einem solchen Ausschank zu beteiligen.

Das sind doch Ansätze für die bevorstehenden Gespräche. Denn zwischen dem Immobilienwert als Gaststätte und Luxuswohnen ist noch ein wenig Luft.

Links zum Thema Jetzt gibt es Gespräche mit dem Friedensburgbesitzer

E-Mail an Peter Redlich

zur Startseite