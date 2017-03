Mythos Gaswerk Weißwasser Lutz Stucka hat ein Buch über ein fast vergessenes Stück Industriegeschichte geschrieben.

Lutz Stucka zeigt sein Buch „Das Gaswerk Weißwasser“. © Joachim Rehle

Weißwasser. Kaum einer der am Donnerstagabend anwesenden Gäste in der Stadtbibliothek konnte sich an den Standort des ehemaligen Gaswerks von Weißwasser erinnern, an die Industriebrache am Gablenzer Weg. Ein neues Buch hilft da jetzt weiter. „Die wichtigsten noch vorhandenen Überlieferungen vom aktiven Werdegang des Gaswerkes des vergangenen Jahrhundert sind in diesem Büchlein zu finden. Es soll den Auftakt zum allgemeinen verständlichen oftmals recht komplizierten und kuriosen Industriegeschichte der Stadt Weißwasser bilden“, so Lutz Stucka bei der Vorstellung vom „Das Gaswerk Weißwasser“ vor Publikum.

Besonders spannend wurden Stuckas Ausführungen, als er in dem Zusammenhang von einer verdächtigen Fläche, erfasst im Sächsischen Altlastenkataster sprach. „Es bestehen also Anhatspunkte für das Vorliegen einer kontaminierten Fläche“, so der Ortschronist weiter. Das Büchlein liest sich nicht nur wegen dieser Episode wie ein Krimi – und das durchaus nicht nur für ortskundige Weißwasseraner. (SZ)

