Mysterium um den Stadtgeburtstag 1983 hat Gröditz das 600-Jährige gefeiert, dieses Jahr steht aber schon das 800. Jubiläum an. Wie kann das sein?

Ein Johannes de Groditz (schwarz umrahmt) wird 1217 urkundlich erwähnt – und damit wohl auch erstmals jene Siedlung, die heute die Stadt Gröditz ist. Aber hundertprozentig sicher kann man sich da nicht sein, sagen Historiker. © Repro: Stadt Gröditz

In der damaligen SZ war es eine Randnotiz: „Gröditz, die heute jüngste Stahlwerkerstadt der DDR, begeht ihr 600-jähriges Bestehen. 1383 wurde sie erstmals urkundlich unter dem Namen ‚Grodis‘ erwähnt. Die Bezeichnung weist auf eine altslawische Befestigung hin, die wahrscheinlich schon um die Jahrtausendwende an dieser Stelle bestand“, heißt es in der Zeitungsmeldung vom 18. Juni 1983.

Ältere Gröditzer werden sich noch erinnern, dass es seinerzeit eine fulminante Festwoche gab. „Der Verzehr an Gestränken und Speisen war enorm“, weiß die Stadtchronik davon zu berichten: „3 Wildschweine am Spieß gegrillt, 13 Zentner Bockwurst, 2 Zentner Schaschlyk, 700 Fischbrötchen, 5 000 belegte Brötchen, 7 000 Liter Bier aus dem Tankwagen, 27 000 Flaschen Bier.“

Ein (be)rauschendes Fest also. Vielleicht hatte man in Gröditz damals ja schon eine Vorahnung, dass ein Folge-Jubiläum quasi vorausgefeiert werden muss. Denn einen 700. Stadtgeburtstag gibt es nicht. Stattdessen wird dieses Jahr gleich Nummer 800 begangen – mit über das Jahr verteilten Veranstaltungen und dem großen Festwochenende Mitte August als Höhepunkt.

Dass binnen 34 Jahren zwei ganze Jahrhunderte abgelaufen sein sollen, verwundert aber. Immerhin ticken die Uhren auch in Gröditz nicht schneller als anderswo. Auch Stadtchronist Paul Namyslik erzählt, dass erstaunte Gröditzer bei ihm angerufen hätten, um sich nach dem mysteriösen Zeitsprung zu erkundigen. Laut Namyslik hat das mit einer in Brandenburg entdeckten Urkunde aus dem Jahr 1217 zu tun.

In der ist von einem „Johannes de Groditz“ die Rede. Als sich die Stadt Gröditz vor der 625-Jahr-Feier beim Staatsarchiv Gewissheit über ihre Ersterwähnung verschaffen wollte, kam das Schriftstück auf den Tisch. Zwar gibt es laut Staatsarchiv mehrere unterschiedlich datierte historische Urkunden, und eine hundertprozentig sichere Aussage zur Ersterwähnung könne nicht getroffen werden.

Gleichzeitig empfahlen die Historiker der Röderstadt, sich fortan auf das Jahr 1217 zu beziehen. Nachdem der für 2008 als 625-Jahr-Feier angesetzte Geburtstag kurzerhand in ein Stadtfest umgewandelt wurde, feierten die Gröditzer 2012 das 795-Jährige – und nun das runde Jubiläum. Geht es nach Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos), soll es künftig beim Fünf-Jahres-Feierrhythmus bleiben.

Eine nochmalige Neu-Datierung der Gröditzer Ersterwähnung hält Stadtchronist Paul Namyslik indes für durchaus möglich. „Durch die Digitalisierung kann es sein, dass vielleicht noch mal eine Urkunde auftaucht, die die Stadt noch älter macht.“

Auswirkungen auf die diesjährige Feier des Stadtgeburtstages dürfte das aber nicht haben. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren, es gibt bereits reichlich Werbematerial mit der 800 drauf. Die Zeit lässt sich eben nicht beliebig vor- und zurückdrehen.

Das Gröditzer Stadtjubiläum läuft über das gesamte Jahr 2017. Auch die Sächsische Zeitung wird den großen Gröditzer Geburtstag das ganze Jahr über mit Berichterstattung begleiten.

