Mysteriöses Licht am Abendhimmel Weiß und auch etwas grün dabei. Mehrere Sekunden lang fliegt ein hellleuchtender Punkt über dem nächtlichen Horizont. Auch in Dresden wurde er gesehen.

Etwa so wie auf diesem Archivbild hat das grüne Leuchten am Abendhimmel ausgesehen. © Symbolbild: dpa

Ein helles, sich schnell bewegendes Licht am Himmel hat am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr zahlreiche Menschen im Süden Deutschlands zum Staunen gebracht.

„Superhell und leicht grünlich“ sei die Erscheinung gewesen, schrieb ein Twitter-Nutzer. Ähnliche Meldungen gab es zum Beispiel aus dem Saarland, Südhessen und Baden-Württemberg. Nutzer schreiben von einem „Feuerball“, der drei bis sieben Sekunden lang geleuchtet habe. Zahlreiche Meldungen gibt es auf Twitter unter dem Hashtag #Sternschnuppe. Auf der Webseite der Internationalen Meteor-Organisation IMO befinden sich auch zwei dort gemeldete Beobachtungen aus Dresden, wie zuerst der Privatsender Radio Dresden berichtete.

Möglicherweise seien Himmelskörper in der Atmosphäre verglüht und hätten so den Nachthimmel zum Leuchten gebracht, sagt Axel Quetz vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Und wahrscheinlich gebe es einen unmittelbaren Zusammenhang zum bevorstehenden Sternschnuppenregen: „Möglicherweise war sie eine frühe Leonide.“ Der jährliche Sternschnuppenstrom der Leoniden erreicht in der Nacht von Freitag auf Sonnabend seinen Höhepunkt. Und nach jetzigem Stand der Wetterprognose gibt es dann auch in Sachsen zumindest einige Wolkenlücken.

Der am Dienstagabend in die Erdatmosphäre eingetretene Himmelskörper könnte die Größe einer Faust oder eines Fußballs gehabt haben. Das Objekt dürfte vollständig verdampft sein. „Ein Feuerball dieser Größe und Helligkeit kommt über Deutschland alle ein bis zwei Monate vor“, sagt Quetz. Die meisten blieben allerdings unbemerkt, aufgrund des Wetters oder, weil sie am Tag auftreten. (dpa/SZ)

zur Startseite

Artikelempfehlung Mysteriöses Licht am Abendhimmel Dresden/Heidelberg. Ein helles, sich schnell bewegendes Licht am Himmel hat am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr zahlreiche Menschen im Süden Deutschlands zum Staunen gebracht. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/mysterioeses-licht-am-abendhimmel-3818262.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: