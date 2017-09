Mysteriöser Vermisstenfall im Vatikan Emanuela Orlandi war 15, als sie 1983 spurlos verschwand. Ein Journalist will nun herausgefunden haben, was damals geschah.

Was passierte mit Emanuela? © dpa

Rom. In einen der mysteriösesten Kriminalfälle des Vatikans kommt wieder Bewegung. Es geht um das spurlose Verschwinden der damals 15-jährigen Tochter eines Vatikan-Hofdieners, Emanuela Orlandi, vor mehr als drei Jahrzehnten. Nach nun veröffentlichten Dokumenten eines italienischen Enthüllungsjournalisten soll der Vatikan jahrelang „Unterhalt“ für den Teenager an einem Ort in London gezahlt haben. In einer Mitteilung dementierte der Heilige Stuhl „mit Nachdruck“ die Echtheit der Dokumente.

Um den Fall ranken sich seit Jahrzehnten Gerüchte und Verschwörungstheorien. Das Mädchen kam 1983 nach der Musikschule nicht mehr nach Hause. Ihr Vater war Hofdiener von Papst Johannes Paul II. Zunächst hieß es, Emanuela sei gekidnappt und ermordet worden – doch Beweise für ihr Schicksal gibt es bis heute nicht. Ein Zusammenhang wurde unter anderem mit einem Attentat auf Johannes Paul II. und mit der Mafia vermutet.

Der Journalist Emiliano Fittipaldi veröffentlichte in der Zeitung La Repubblica ein Dokument, das angeblich aus dem Jahr 1998 stammt und zeigen soll, dass der Vatikan bis 1997 umgerechnet rund 340 000 Euro für Orlandi ausgegeben habe. Das lässt vermuten, dass Orlandi bis dahin noch am Leben war.

Fittipaldi selbst schreibt, das Papier sei entweder „glaubwürdig“ und somit ein Beweis für die Mitwisserschaft des Vatikans oder eine Fälschung, die für Intrigen innerhalb des Vatikans genutzt werde. Er forderte den Vatikan auf, Ermittlungen einzuleiten. Der Bruder von Orlandi, der seit ihrem Verschwinden für eine Aufklärung kämpft, schrieb auf Facebook: „Die Mauer (des Schweigens) stürzt ein.“ (dpa)

zur Startseite