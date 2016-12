Mysteriöser Unfall wirft Fragen auf

Brandstifter festgenommen Bischofswerda. Am frühen Sonntagmorgen hat eine Streife des Polizeireviers Bautzen vor dem Kulturhaus in Bischofswerda einen betrunkenen Mann vorläufig festgenommen. Der unter Betreuung stehende 36-jährige Deutsche hatte während einer Feierlichkeit in einem Lagerraum sowie zwei Toiletten versucht, Papier zu entzünden. Mitarbeiter bemerkten die Feuer rechtzeitig und verhinderten Schlimmeres. Gäste hielten den Mann fest und übergaben ihn der alarmierten Streife. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet mehr als 1,6 Promille. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Zeugen zu Fahrrad-Unfall gesucht Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am 9. Dezember gegen 13 Uhr in Bautzen ereignet haben soll. Ein 36-Jähriger war mit seinem Rad und einer auffälligen grünen Tasche auf der Wallstraße unterwegs - allerdings entgegen der erlaubten Fahrtrichtung. An einer Einmündung fuhr der Mann quer über die Straße und wollte in die Weigandstraße einbiegen. Hier soll es zu dem Unfall gekommen sein. Ob und inwiefern ein anderer Verkehrsteilnehmer daran beteiligt war, wird nun ermittelt. Der Radler war kurze Zeit bewusstlos. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von umgerechnet 1,7 Promille. Die Polizei sucht nun Passanten, die das Geschehen beobachtet oder dem Radler zu Hilfe geeilt waren. Zeugenhinweise: 03591 3560

Diebe auf dem Dachboden Bautzen. Eine Streife des Polizeireviers Bautzen hat am frühen Sonntagmorgen in einem Wohnhaus am Holzmarkt ein diebisches Pärchen gestellt. Anwohner waren von Geräuschen auf dem Dachboden aufgewacht und hatten die Polizei alarmiert. Die Beamten ertappten einen 26-Jährigen und seine sieben Jahre ältere Begleiterin – beide Bautzener – auf frischer Tat. Beide hatten mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Bei der Durchsuchung des Rucksacks der Frau fanden die Polizisten eine geringe Menge Crystal. Sie nahmen die Personalien der Tatverdächtigen auf und verwiesen sie des Hauses. Dessen Eingangstür war nicht abgeschlossen gewesen.

Aufregung um herrenloses Gepäck Bischofswerda. Ein herrenloses Gepäckstück hat am Sonnabend für Aufregung am Bischofswerdaer Bahnhof gesorgt. Ein Zugbegleiter hatte eine Laptop-Tasche und ein Handy auf einer Sitzgruppe am Gleis 1 entdeckt und die Bundespolizei informiert. Die Beamten nahmen die Tasche in Augenschein. Aufgrund teilweise sichtbarer Gebrauchsgegenstände wurde sie als harmlose Fundsache eingestuft und zur Dienststelle nach Ebersbach gebracht. In der Tasche befindliche Papiere ließen eindeutige Rückschlüsse auf die Identität des Eigentümers zu. Des Weiteren wurden in der Tasche sechs Gegenstände festgestellt, die offensichtlich aus dem Besitz eines Eisenbahnverkehrsunternehmens stammen. Der Eigentümer holte sein Eigentum noch am Abend ab. Zu der Herkunft der Gegenstände wollte der Mann weder Angaben machen, noch konnte er einen Eigentumsnachweis erbringen. Die Ermittlungen dauern an.

Werkzeug gestohlen Großdöbschütz. Diebe sind in der Nacht zu Sonntag in einen parkenden Kleintransporter eingebrochen. Der Volkswagen stand auf einem Grundstück an der Dorfstraße in Großdöbschütz. Von der Ladefläche stahlen die Täter ein Lasermessgerät, eine Kettensäge sowie einen Fugenschneider. Den Wert der Beute bezifferte der Eigentümer mit rund 2 600 Euro.

Mit Reh und Wildschwein kollidiert Schwosdorf/Brauna. Gleich zwei Unfälle mit Wildbeteiligung ereigneten sich am Sonntagabend zwischen den Orten Schwosdorf und Brauna. Gegen 18. 45 Uhr lief einer 41-jährigen Fiat-Fahrerin ein Reh ins Fahrzeug. Das Tier rannte anschließend benommen in den Wald. Am Fahrzeug entstand Schaden von etwa 500 Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. In der Gegenrichtung kollidierte nur Minuten später und etwa 100 Meter vom ersten Unfallort entfernt ein Toyota (Fahrer 59) mit einem Wildschwein. Dieses überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 4 000 Euro.