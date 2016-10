Mysteriöser Unfall Zwischen Schwepnitz und Hoyerswerda landet ein Mazda im Graben. Die Rettungskräfte erlebten an der Unfallstelle eine Überraschung.

Die Schwepnitzer Feuerwehr barg den Mazda aus dem Graben und band ausgelaufene Flüssigkeiten. © Jonny Linke

Ein Unfall hat sich in der Nacht zu Sonntag auf der B 97 zwischen Schwepnitz und Hoyerswerda ereignet. Gegen 21.45 ist hier in einer langgezogenen Rechtskurve ein Mazda nach rechts von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Am Ende dieses Grabens kollidierte der Pkw mit einem Durchlass, der dabei schwer beschädigt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls legte sich das Fahrzeug auf die Seite. Zeugen informierten die Polizei, dass bei dem Fahrzeug mit Dresdner Kennzeichen zwar der Motor noch laufe, vom Fahrer aber jede Spur fehle. Das war dann tatsächlich so – die Fahrzeuginsassen waren verschwunden, lediglich ein Rucksack wurde gefunden. Umgehend suchten die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei Hunderte Meter im Wald ab. Parallel dazu wurde ein Fährtenhund der Polizei angefordert, der anfangs eine Fährte aufnahm, diese aber wieder verlor. (jl)

Polizeibericht vom 23. Oktober zurück 1 von 4 weiter Vermisster Mann ist wieder da Bautzen. Der seit dem 15. September verschwundene Bautzener ist wieder da. Er ist in der Nacht zu Sonntag wieder nach Hause gekommen. Das teilt die Polizei mit und bedankt sich bei Öffentlichkeit und Medien für die Unterstützung bei der Suche nach dem 28-Jährigen. Seine Lebensgefährtin hatte ihn vor etwa fünf Wochen als vermisst gemeldet. Eine Gefahr für Leib und Leben konnte damals nicht ausgeschlossen werden. Polizisten überzeugten sich von dem Hinweis eines Zeugen, dass der Gesuchte wieder da sei. Wo der Mann in der Zwischenzeit gewesen war, gab er nicht zu Protokoll. Damit sind die polizeilichen Suchmaßnahmen nach dem Mann beendet. Škoda vom Pendlerparkplatz gestohlen Burkau. Autodiebe entwendeten einen neun Jahre alten, grünen Škoda Octavia Kombi vom Pendlerparkplatz nahe der Autobahnauffahrt Burkau. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen BZ-V 164 hat einen geschätzten Zeitwert von 5000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt, nach dem Auto wird nun international gefahndet. Einbrecher in Kleingartenanlage Kamenz. Unbekannte versuchten in der Kleingartenanlage Endemühle an der Kamenzer Humboldtstraße , zwei Gartenlauben aufzubrechen. Die Tat hat sich in den letzten zehn Tagen ereignet. Das Vorhaben misslang jedoch aus noch nicht bekanntem Grund. Es entstand dennoch Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Roter Ford Focus weg Kamenz. Auf einen Ford hatten es unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonnabend abgesehen. Sie stahlen den Wagen mit dem Kennzeichen BZ-SM 302 an der Hoyerswerdaer Straße. Der Wert des Fahrzeugs beträgt 2500 Euro. Die Soko Kfz hat die Arbeit zur Ergreifung der Täter aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

