Mysteriöser Tod eines Milliardärs Der Kanadier Bernard Sherman und seine Frau werden in ihrer Villa tot aufgefunden. Die Todesursache wirft Fragen auf.

Bernard „Barry“ Sherman © dpa

Toronto. Schock in Toronto: Ein Immobilienmakler findet den kanadischen Pharma-Milliardär Bernard „Barry“ Sherman (75) und seine Frau Honey (70) tot in deren Villa in einem Nobelviertel von Toronto.

Die Autopsie ergab, dass beide an Nackenverletzungen gestorben sind. Die genauen Todesumstände seien aber weiterhin unklar, erklärte die Polizei. Kanadischen Medienberichten zufolge könnten die Verletzungen durch Strangulation verursacht worden sein. Unter Berufung auf einen Polizeivertreter hieß es, dass die Leichen an einem Geländer am Schwimmbecken der Villa gehangen hätten. Demnach vermuten die Ermittler, dass Sherman seine Frau tötete, ihre Leiche aufhängte und sich dann selbst das Leben nahm. Die beiden haben vier Kinder, sie galten als großzügig und beliebt. Familienangehörige dementierten dies umgehend. Man sei „geschockt“ und halte es für „unverantwortlich“, dass angeblich Polizeiquellen über Medien eine Theorie verbreiteten, die Familienangehörige, Freunde und Kollegen für unglaubwürdig halten, erklärten die vier Kinder der Shermans. Es gebe allerdings keine Anzeichen, dass Dritte gewaltsam ins Haus eingedrungen seien, erklärte die Polizei laut einem Bericht der Tageszeitung Toronto Star. Man fahnde auch nicht nach Verdächtigen.

Als Gründer des Pharma-Konzerns Apotex verfügte Sherman Schätzungen des „Forbes“-Magazins zufolge über ein Vermögen von rund drei Milliarden Dollar. (dpa)

