Mysteriöser Militärtransport rollt durch Riesa Kampfpanzer, Schützenpanzer, Sanitätsfahrzeuge wurden am Dienstag per Bahn über die Elbe transportiert. Von der Bundeswehr stammen sie nicht.

Ein offenbar amerikanischer Bradley-Schützenpanzer rollt am Dienstag per Bahn durch Riesa. © Klaus-Dieter Brühl

Erstaunte Blicke auf dem Riesaer Bahnhofsgelände: Dort fuhr am Dienstagmittag langsam ein langer Güterzug mit militärischem Gerät durch. Zu erkennen waren unter anderem mehrere Bradley-Schützenpanzer, ein M 1-Abrams-Kampfpanzer, ein M 88-Bergepanzer, Humvee-Jeeps und Sanitätsfahrzeuge.

Panzer in Riesa







Die sandfarben lackierten Fahrzeuge waren in westlicher Richtung auf Transportwaggons der Deutschen Bahn unterwegs – von der Bundeswehr stammten die Fahrzeuge allerdings offenkundig nicht. Zwar fehlen eindeutige Nationalitätenabzeichen, die Lackierung und die Typen der Fahrzeuge deuten allerdings deutlich auf die US-Armee hin.

Die führt derzeit mit Tausenden Soldaten und Hunderten Kettenfahrzeugen die sogenannte Operation „Atlantic Resolve“ in Osteuropa durch. Damit will sie in der Region von Estland bis hinab ans Schwarze Meer in Bulgarien Stärke demonstrieren.

zur Startseite