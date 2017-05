Muttis Betreuerin eingesperrt Ein Radebeuler möchte an das Geld seiner Mutter. Deren Berufsbetreuerin verhindert das. Da schreitet er zur Tat.

Betreuerin rein, Tür abgeschlossen. So will der Radebeuler erreichen, dass ihm die Betreuerin seiner Mutter Geld gibt. Nun sitzt er wegen Freiheitsberaubung vor Gericht. © SZ-Archiv/Marko Förster

Wie es ist, eingesperrt zu werden, weiß der 66-jährige Radebeuler jetzt. Rund einen Monat saß er im Gefängnis, weil er zur Gerichtsverhandlung nicht erschienen war. Das Gericht erließ Haftbefehl und ließ den Mann in Sitzungshaft stecken. Auch der Radebeuler hat jemanden eingesperrt. Im Gegensatz zum Gericht durfte er das jedoch nicht. Wegen Freiheitsberaubung sitzt er am Montag vor dem Meißner Amtsgericht. Als die Staatsanwältin die Anklage vorträgt, ruft der Mann mit den schulterlangen, grauen Haaren: „Alles Lüge. Die spinnt.“

Es ist schon fast zwei Jahre her, als an einem Juli-Vormittag die Betreuerin der alten Frau an deren Wohnungstür klingelt. Nicht nur die Frau ist da, sondern auch deren Sohn. Sonst lässt er sich kaum bei seiner Mutter blicken. „Ich kriege doch kein Pflegegeld, was soll ich da bei meiner Mutter“, sagt er. Dass er diesmal da ist, hat nichts mit seiner Mutter zu tun, sondern mit deren Geld. Er will, dass ihm die Betreuerin 50 Euro Taschengeld für seine Mutter gibt. Und nicht nur das. Er will auch an die EC-Karte und an die persönliche Identifikationsnummer (Pin), damit er Geld abheben kann.

Doch die Betreuerin ist eine potenzielle Gefährdung seines Zugriffs auf das Geld der Mutter, die immerhin rund 2 000 Euro Rente einschließlich Witwenrente bezieht. Deshalb will der Radebeuler die Frau ausschalten. Als sie die Wohnung betreten hat, schließt er die Tür ab und nimmt den Schlüssel an sich. Die Betreuerin soll ihm Geld, EC-Karte und Pin aushändigen und zugleich unterschreiben, dass sie ihr Amt als Betreuerin seiner Mutter aufgibt. Er hat schon angefangen, auf einen Schmierzettel eine derartige Erklärung zu schreiben, als er kurz den Raum verlässt. Das nutzt die Betreuerin, öffnet ein Fenster und ruft laut um Hilfe. Ein Nachbar hört das, alarmiert die Polizei. Die lässt sich Zeit, braucht rund 20 Minuten, ehe sie am Tatort eintrifft. Den Beamten gelingt es, den Angeklagten zu überreden, die Tür zu öffnen. Rund 45 Minuten hatte er die Frau eingesperrt. Angedroht hatte er ihr, sie sechs Stunden einzuschließen, wenn sie seinen Forderungen nicht nachkommt. „Ich hätte sie sofort freigelassen, wenn sie mir 50 Euro gegeben hätte“, sagt er. Der Grund ist klar: Der Mann, der damals Arbeitslosengeld II bezog, jetzt Rentner ist, braucht Geld für Alkohol. Denn er ist Alkoholiker, hat schon mal eine Entgiftung und eine Langzeittherapie gemacht, trinkt aber wieder Bier und Weißen, wie er sagt. Mit dem Klaren bekämpfe er seine Zuckerkrankheit. „In dem Klaren ist doch kein Zucker drin“, sagt er.

Nicht klar ist, ob der Mann schuldfähig ist. Deshalb hat das Gericht einen Gutachter beauftragt. Doch der erklärt den Mann für voll schuldfähig.

„Ich habe mich ziemlich bedroht gefühlt“, sagt die 40-jährige Betreuerin vor Gericht. Zunächst sei sie zum Schein auf dessen Forderungen eingegangen, um ihn zu beruhigen. Beruhigen kann sich der Angeklagte vor Gericht hingegen nicht, macht der Frau schwere Vorwürfe: „Die hat meine Mutter verhungern lassen“, sagt er. Tatsächlich kann die alte Frau nicht mehr als Zeugin gehört werden. Sie ist im Oktober vorigen Jahres gestorben. Allerdings in einem Altenheim.

Das Gericht verurteilt den Angeklagten wegen Freiheitsberaubung und Nötigung zu einer Haftstrafe von sechs Monaten, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem bekommt er für ein Jahr einen Bewährungshelfer, wird also jetzt selbst betreut.

