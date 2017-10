„Mutti, dass Du noch lebst!“ Eva-Marianne Franzke verbrachte als Kind Jahre im Heim und im Lager. Ihr „Makel“: Sie war Deutsche in Westpreußen.

In der Ausstellung „Kindheit hinter Stacheldraht“ wird das Schicksal der 79-Jährigen erzählt. © Kristin Richter

Mit sieben Jahren war Eva-Marianne Franzkes Kindheit vorbei. Es war Ende 1945 und es war in Westpreußen. Nie kann die heute 79-Jährige die Flucht aus dem Heimatdorf und den Tod ihres damals elfjährigen Bruders Horst vergessen. Eine Panzerfaust nahm ihm das Leben. Medizinische Hilfe wurde den Deutschen damals nicht gestattet und die sowjetischen Besatzer hatten der polnischen Miliz völlige Freiheit im Umgang mit der Zivilbevölkerung eingeräumt. Was der Siebenjährigen dann widerfuhr, gleicht dem Schicksal vieler anderer Kinder, das in der aktuellen Wanderausstellung „Kindheit hinter Stacheldraht“ in der Marienkirche erzählt wird. Deshalb ließ Siegfried Behla von der IG Mahnmal, der die Schau nach Großenhain holte, zwei weitere Rollups anfertigen. Hier ist nun zu lesen, wie Eva-Marianne Franzke von ihren Eltern getrennt wurde, weil die Deutschen zu Zwangsarbeit verpflichtet waren. „Im Kinderheim durften wir nicht Deutsch sprechen. Kleinkinder kamen sogar in polnische Familien“, erzählt die Frau mit dem kurzen weißen Haar. Als die Mutter sie 1947 nach etlichen Bittschriften wenigstens besuchen durfte, lagen sich beide weinend in den Armen. „Mutti, dass Du noch lebst!“, rief Eva-Marianne überglücklich.

Schattenjahre der Kindheit

Ewa, wie das kleine Mädchen auf Polnisch genannt wurde, kam mit ihren Eltern ins vormalige Konzentrationslager. Die Großenhainerin zeigt auf dem Rollup auf eine Lagerkarte. Die beiden Baracken für die über 1000 Kinder waren noch mal extra hinter Stacheldraht. „Nur sonntags und nur für zwei Stunden durften uns die Eltern besuchen“, schluchzt Eva-Marianne Franzke. Die schwarz-weißen Kindheitsfotos, die in der Ausstellung zu sehen sind, waren ihr abgenommen worden. „Es sollte eine Strafe sein, weil wir die Kriegsverlierer waren“, so die 79-Jährige.

Das zentrale Arbeitslager hieß Potulitz, ein früheres Konzentrationslager. Etwa 36 000 deutsche Internierte lebten dort. Die Kinder trugen Einheitskleidung in grauem Drillich. Ihre Sachen waren ihnen – wie die kleinen Habseligkeiten – genommen worden. Eva-Marianne Franzke steht eigentlich gar nicht gern in der Öffentlichkeit und will nur ungern fotografiert werden. Doch dass man über das spricht, was damals passierte, findet sie sehr wichtig. Zu DDR-Zeiten hieß es nur: zu niemandem ein Wort. Das erpresste Schweigen hat viele krankgemacht. Kurz nach der Wende, 1992, war die Großenhainerin erneut in Potulice. Doch in das Lager durfte sie selbst nicht hinein. Das ist heute noch immer ein Gefängnis. Damals 1949 musste das Arbeitslager auf Betreiben der Siegermächte aufgelöst werden. So kam Eva mit ihren Eltern nach Oelsitz bei Riesa.

Ihr Vater war genötigt worden, schriftlich auf das Eigentum von Wohnhaus, Grund und Boden mit 17,5 Hektar landwirtschaftlichem Besitz zugunsten des polnischen Staates zu verzichten. „Wir bekamen dann einen Umsiedlerpass“, weiß die Großenhainerin noch. Ihre Eltern konnten es bis zuletzt nicht verwinden, dass sie als mittellose „Dahergelaufene“ angesehen wurden. Erst mit elf Jahren ist Eva-Marianne Franzke wieder in eine richtige Schule gekommen. Mit 16 Jahren begann sie eine Lehre zur Großhandelskauffrau. Seit 1961 lebt sie nun in Großenhain. Nach der Wende arbeitete sie bei der Diakonie.

zur Startseite