Mutter warnt vor Belästiger im Bus Die Nachricht schlägt im Netz hohe Wellen. Schnell werden Rufe nach Selbstjustiz laut. Die Polizei schreitet ein.

Kinder in einem ähnlichen Linienbus wie diesem berichten ihren Müttern von einem Mann mit ungewöhnlichem Gebaren. Eine der Mütter postet daraufhin eine Warnung im Internet. Am Ende stellt sich heraus, dass die Situation einen ganz anderen Hintergrund hat, als ursprünglich gemutmaßt. © Claudia Hübschmann

Fake News, Stimmungsmache oder berechtigtes Anliegen? Mit acht Sätzen hat eine Mutter aus Coswig am Mittwoch Tausende Eltern in der Region alarmiert. Detailreich warnt sie in einem Eintrag bei Facebook vor einem Ausländer, der nachmittags in einem Bus regelmäßig kleine Mädchen belästige. Er fasse sie an, folge ihnen, fotografiere und filme sie. So beschreibt es die Frau, welche sich im Netzwerk als Susi Froilein angemeldet hat. Dies gehe schon seit mehreren Wochen so, informiert die Coswigerin weiter. Ihr letzter Satz lautet: „Anzeige bei der Polizei ist gemacht. Passieren wird nichts.“

Neben konkreten Hinweisen, das Rathaus sowie die Schule zu informieren und um einen Busbegleiter zu bitten, tauchen in Folge des Beitrags schnell Aufrufe zur Selbstjustiz auf. Der Coswiger Thomas Becker äußert etwa: „Am besten mal selber mit reinsetzen und schwungvoll zeigen, dass man den Bus auch durch eine geschlossene Tür verlassen kann.“

Nur wenige der Leser hinterfragen den widersprüchlichen Gehalt des Hinweises. Ermittlungen der Polizei und juristische Schritte scheinen für sie nicht nötig zu sein. Die Schuldfrage ist für eine große Zahl der Kommentatoren geklärt.

Bei einer Mitfahrt klärt es sich auf

Dabei wirft der Eintrag mehrere Fragen auf. Hat die Coswigerin den Belästiger selbst beobachtet oder beruht ihr Eintrag auf Aussagen der Kinder? Nach diesem Punkt erkundigt sich die Meißner SZ-Redaktion am Mittwoch mittels einer persönlichen Nachricht bei Susi Froilein, erhält allerdings keine Antwort. Merkwürdig stößt zudem auf, weshalb die Mutter erst nach mehreren Wochen aktiv wird und dies ausgerechnet über Facebook.

Trotz dieser Unklarheiten sind die Behörden mittlerweile hellhörig geworden. Es existiere in dem Ort, wo der Ausländer nach Aussage von Susi Froilein stets aussteige, eine Asylunterkunft. Diese gehöre zum Landkreis, schreibt auf SZ-Nachfrage die Sprecherin des Landratsamtes Meißen Kerstin Thöns. Am Dienstagabend hätten zwei Frauen zu einem entsprechenden Vorfall bei der Polizei vorgesprochen, allerdings keine Anzeige erstattet. Die Verkehrsgesellschaft Meißen ermittle ebenfalls, verfüge jedoch über keinerlei Anhaltspunkte, so Kerstin Thöns. „Wir gehen dem nach, wissen aber derzeit nicht, ob es sich um einen Asylbewerber oder einen anerkannten Flüchtling handelt“, schreibt die Sprecherin.

Die für den Landkreis Meißen zuständige Polizeidirektion Dresden bestätigt die Angaben aus dem Landratsamt. Am Dienstag habe sich eine Frau bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass am 23. Oktober ihre Kinder im Linienbus von Coswig nach Neusörnewitz von einem arabisch aussehenden Mann mit einem Handy gefilmt und angefasst worden seien. Die Polizei gehe dem nach und prüfe einen Straftatverdacht, teilt Sprecher Mario Laske der Meißner SZ mit. Eine weitere Kindesmutter habe sich im Verlauf des Tages zur gleichen Sache an die Polizei gewandt. Näheres sei hierzu noch nicht bekannt.

Den aufgeregten Eltern raten die Beamten, ihre Kinder mit Blick auf derartige Situationen zu sensibilisieren. Gleichzeitig stellt die Polizei klar, dass eine Diskussion über Netzwerke wie Facebook aus ihrer Sicht nicht sinnvoll erscheint. Das Ermitteln sollte der Polizei überlassen und nicht selbst in die Hand genommen werden.

Aktiv geworden ist am Mittwoch auch die Coswiger Initiative „Ort der Vielfalt“. Eines ihrer Mitglieder fuhr zur fraglichen Zeit in dem von den Müttern bezeichneten Linienbus mit. Dabei hätte sich herausgestellt, dass es sich bei dem verdächtigten Mann um einen taubstummen Flüchtling handele, sagte Sven Böttger von der Initiative am Mittwochnachmittag. Dieser habe zuvor in Klipphausen gelebt und sei nach Neusörnewitz gewechselt. Von dort pendele er täglich in eine Taubstummen-Schule nach Leipzig. Aufgrund seines Handicaps und seiner direkten, aber freundlichen Art falle er hier im städtischen Gebiet stärker auf.

Böttger zufolge hätten zwei Zivilfahnder der Polizei den Flüchtling unmittelbar nach Ankunft des Busses mitgenommen. Er gehe davon aus, dass ihm vermittelt werde, künftig stärker Distanz vor allem zu Kindern zu wahren, um keinen Anlass für falsche Verdächtigungen zu geben. Gleichzeitig zeigte sich Böttger befremdet über die Art und Weise des Umgangs mit dem Vorfall im Netz. Anstatt die Lage rational abzuklären, sei Panik verbreitet worden.

