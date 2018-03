Mutter und Tochter fliehen bei Küchenbrand

In der Küche einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses an der Dornblüthstraße hat es am Donnerstag gebrannt. Das Feuer brach am Vormittag aus, die Ursache ist noch nicht bekannt. Zu dieser Zeit waren die 41-jährige Wohnungsinhaberin und ihre elf Jahre alte Tochter zu Hause. Sie flüchteten rechtzeitig aus der Wohnung.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte aber mehrere Küchengeräte, den Kühlschrank, die Dunstabzugshaube und einen Teil der Möbel nicht mehr retten. Nach dem Löscheinsatz bliesen die Feuerwehrleute den Qualm aus dem Haus und prüften die Belastung der Wohnung mit giftigem Kohlenmonoxid.

Die 41-Jährige und ihre Tochter kamen unterdessen ins Krankenhaus. Es bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Durch den Feuerwehreinsatz wurde der Verkehr auf der Dornblüthstraße vorübergehend behindert. Das betraf auch die Busse der Linie 61. (SZ/csp)

