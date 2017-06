Mutter und Kinder glücklich vereint Feuerwehr rettet Entenküken

Kameraden der Döbelner Feuerwehr setzen die Küken in der Mulde aus.

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten drei Döbelner Feuerwehrleute am Dienstagvormittag. Sie retteten am Parkhaus in Döbeln sechs Entenküken. Sie waren in Spalten gefallen und hätten sich allein nicht befreien können.

Die Entenmutter hatte die Küken auf der Terrasse der Arztpraxis von Deike Muth und Anja Süß unter eine Topfkonifere ausgebrütet. Dieses Verhalten sei nicht ungewöhnlich, sagte der Naturschutzbeauftragte Siegfried Reimer, der bei der Rettungsaktion anwesend war. Der Versuch, aus dem sicheren Versteck zum Fluss zu gelangen, ging dann aber gründlich schief.

Aber wie bekommt man die Familie wieder zusammen? Wichtig sei. dass sich Mutter und Küken immer hören können, sagte Reimer. Die Familie konnten nach mehreren Versuchen in der Mulde glücklich vereint werden. (DA)

