Mutter und Kind werden vermisst Denisa Daniova und ihre drei Monate alte Tochter Jasmine aus Bernstadt sind seit vorigem Freitag verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Denisa Daniova © Polizei

Bernstadt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 33-Jährigen und ihrem drei Monate alten Säugling. Die slowakische Staatsangehörige Denisa Daniova hat ihre Wohnung in Bernstadt am Nachmittag des 2. Februar, gegen 14 Uhr, mit unbekanntem Ziel verlassen. Sie ging mit dem gemeinsamen Kind Jasmine Daniova aus der Wohnung, in der sie mit ihrem Partner lebt. Die Frau und das Mädchen sind seitdem unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie deutschlandweit unterwegs sind oder in die Slowakei reisen, teilt die Polizei mit. Die bisherigen Suchmaßnahmen und das Überprüfen möglicher Anlaufstellen führten bisher jedoch nicht zum Auffinden der Gesuchten.

Denisa Daniova ist etwa 1,60 Meter groß, wirkt ihrem Alter entsprechend und ist von fülliger Statur. Sie hat schwarze lange Haare. Diese können auch zum Pferdeschwanz gebunden sein. Die junge Frau hat einen schielenden Blick und ist der deutschen Sprache nur unzureichend mächtig. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Angaben vor. Die Tochter Jasmine hat schwarze Haare und soll einen blauen Overall tragen.

Die Polizei fragt: Wer hat Denisa und Jasmine Daniova seit dem Tag ihres Verschwindens gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau Oberland auch telefonisch unter der 03583620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

zur Startseite