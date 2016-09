Mutter trifft Tochter Die alte Uhr am Ostbahnhof läuft wieder. Zwei Technik-Fans haben haben sie restauriert.

Günter Rößiger (l.) und Albrecht Riedel bringen am Ostbahnhof Mutter und Tochter zusammen. © André Braun

Mutter trifft Tochter zum ersten Mal. Albrecht Riedel und Günter Rößiger haben am Ostbahnhof die Bahnhofsuhr wieder in Gang gesetzt. Die Tochteruhr hängt draußen an der Fassade. Baujahr etwa 1924. Die Mutteruhr, die das Ganze von Innen steuert, stammt etwa von 1970, sagte Günter Rößiger. Er hatte die mechanische Pendeluhr, die in Tschechien gebaut wurde, wieder in Gang gebracht. Die Erfahrung hat er aus seinem Berufsleben. Früher wartete er diese Mutteruhren, die in jedem Betrieb und jeder Schule hingen, als Mitarbeiter der PGH Elektro in Roßwein. Den Prüflauf absolvierte sie beim Fernsehdienst Ulf Kirchhoff in Roßwein. Zusammen hatten Mutter und Tochter aber bis gestern noch nicht getestet werden können.

Jetzt tickt sie wieder, die tschechische Mutter. Sie steuert über Impulsgeber die schön restaurierte Tochteruhr draußen an der Fassade. Das Gehäuse hat die originale Farbe bekommen, die Zifferblätter wurden neu angefertigt. Billig sei die Restaurierung nicht gewesen, meint Yvonne Frey, der das Bahnhofsgebäude gehört. „Vielleicht finden sich ja noch Sponsoren.“

