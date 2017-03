Mutter schnappt Fahrraddieb

Zwei Tage konnte sich der Fahrraddieb mit dem Mountainbike vergnügen, dann packte ihn die Mutter des Opfers am Schlafittchen. © dpa

Er hatte die Rechnung ohne die Mutter seines Opfers gemacht: Nur drei Tage, nachdem ihrem elfjährigen Sohn das Fahrrad vom Schulhof gestohlen worden war, hat eine Frau höchstpersönlich den Täter dingfest gemacht.

Die Mutter habe den 18-Jährigen am Montag mit dem Mountainbike in der Fußgängerzone im bayerischen Nördlingen gesehen. Sie schnappte sich den Mann nach Angaben der Beamten vom Dienstag und brachte ihn zur Polizei - dort gestand er den Diebstahl. „Anscheinend war die Mutter so überzeugend, dass er freiwillig mitgegangen ist“, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)

