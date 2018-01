Mutter nach Babytod in U-Haft

Der Rettungsdienst wurde in der Silvesternacht nach Bühlau gerufen, konnte dem Kind aber nicht mehr helfen. © Symbolfoto: dpa

Dresden. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Dresden ermitteln aktuell im Fall eines toten Neugeborenen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, befindet sich die 23-jährige Mutter des Babys seit Samstag in Untersuchungshaft. Sie muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.

Die Frau hatte in der Silvesternacht den Rettungsdienst nach Bühlau gerufen, weil ihr erst drei Wochen altes Kind plötzlich nicht mehr atmete. Erste Untersuchungen des Jungen erhärteten jedoch den Verdacht, dass das Baby keines natürlichen Todes gestorben war. Die daraufhin angeordnete Obduktion ergab, dass der Säugling gewaltsam zu Tode kam. Am vergangenen Freitag nahmen Polizeibeamte die 23-Jährige vorläufig fest. In der folgenden Vernehmung habe sie die Tat dann eingeräumt.

Laut einem Bericht des Boulevardportals „Tag24“ soll die Mutter das Kind zu Tode geschüttelt haben. In der Vergangenheit seien ihr bereits zwei Kinder weggenommen worden. Die Behörden gaben allerdings weder zu den Umständen des Falles noch zur sozialen Situation der Frau Auskunft. (mja)

