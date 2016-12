Mutter mit Baby sitzt im Fahrstuhl fest Der Personen-Aufzug am Bahnhof Pirna streikt erneut. Feuerwehr und Polizei eilen zur Rettung – mit Spezialwerkzeug.

Rettungsaktion: Feuerwehr und Polizei mussten am Sonnabend Reisende aus dem Fahrstuhl am Bahnhof Pirna befreien. © Daniel Förster

Der vordere Personenaufzug zu dem bahnhofsfernen Bahnsteig auf dem Bahnhof Pirna hat am Sonnabendmittag erneut reisende Passagiere gefangen gehalten. Diesmal war eine Familie betroffen, die den Bahnhof verlassen wollte.

Ein 16-Jähriger sowie eine 25-jährige Mutter mit ihrem sechs Monate alten Baby samt Kinderwagen wollten mit dem Aufzug nach oben fahren. Doch daraus wurde nichts. Der Fahrstuhl streikte.

Der Mann der Frau war derweil die Treppe hochgelaufen und hatte wohl auch den Notruf gewählt, weil sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Feuerwehr und Polizei eilten herbei und konnten mit einem Spezialwerkzeug recht schnell die Eingeschlossenen befreien.

Erst vor reichlich einem Monat, am 14. November 2016, hatte der gleiche Aufzug in der Kurve am Bahnhofsvorplatz einen Bahnreisenden mit Fahrrad festgehalten. Der Mann hatte auf dem Weg zur S-Bahn ebenfalls anstatt der Treppe den Fahrstuhl genommen. Als er in der Kabine die eine Etage nach unten zum Bahnsteigtunnel gefahren war, ging nichts mehr. Die gläserne Austrittstür auf der Rückwand des Durchladers, der auf beiden Seiten Türen öffnen kann und vor allem Rollstuhlfahrern, Benutzern mit Kinderwagen oder Fahrrädern das Betreten des Tunnels erleichtern soll, blieb geschlossen. Auch in diesem Fall konnten die Feuerwehrleute dem eingesperrten Mann unkompliziert helfen und befreiten ihn Dank eines Spezialschlüssels. Ob der Mann seine gewünschte S-Bahn noch erreicht hat, wurde nicht bekannt.

In beiden Notfällen suchte später ein Monteur der Deutschen Bahn nach der Ursache für die Havarie. (df)

