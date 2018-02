Mutter-Kind-Zentrum am Elblandklinikum Nach den Umbaumaßnahmen können Eltern nun mit ihrem neugeborenen Nachwuchs von Anfang an zusammen sein.

Farbenfroh und mit kurzen Wegen – das neugestaltete Mutter-Kind-Zentrum am Elblandklinikum Meißen.

Dr. med. Martin Wolz ist neuer Ärztlicher Direktor am Meißner Elblandklinikum.

Meißen. Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten der Geburtenstation konnten schon nach kurzer Bauphase abgeschlossen werden. Wie die Sprecherin des Klinikums Sabine Seiler informiert, sind die Räumlichkeiten nun optimal angeordnet und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards. Die bisher langen Wege zum Kinderzimmer gibt es nicht mehr, die Neugeborenen sind in direkter Nähe der Mütter untergebracht. „Darüber hinaus können wir nun eine integrierte Wochenbettpflege anbieten. Dies beinhaltet die gemeinsame Betreuung von Mutter und Kind, selbstverständlich sind auch die Väter sind willkommen“, so Sabine Seiler.

Die Neugestaltung erfolgte unter intensiver Einbeziehung der Hebammen, Kinderkrankenschwestern, Schwestern und Ärzte, denn sie betreuen die Familien individuell von der Aufnahme bis zur Entlassung und kennen somit die Bedürfnisse und Wünsche unserer Patienten am besten.

Ziel dieser Umbaumaßnahmen war es, dafür zu sorgen, dass die Eltern von Anfang an mit ihrem Nachwuchs zusammen sein können. „Auf Wunsch kann bei uns ein Familienzimmer gebucht werden. Hier erhält die junge Familie Gelegenheit, die ersten Tage gemeinsam zu erleben“. Wie die Sprecherin hinzufügt, wurden die Räume einem neuen Farbkonzept unterzogen und sind modern und wohnlich ausgestattet.

Neuer Ärztlicher Direktor

Mit dem Wechsel in das neue Jahr 2018 gab es auch einen Wechsel innerhalb der Krankenhausleitung am Meißner Elblandklinikum. Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Martin Wolz, der das Zentrum für Neurologie und Geriatrie verantwortet, wurde zum 1. Januar 2018 in das Amt des Ärztlichen Direktors berufen und löst damit seinen langjährigen Vorgänger Chefarzt Dr. med. Holger Sebastian ab.

Martin Wolz bildet damit gemeinsam mit Verwaltungsdirektorin Katrin Oesterreich und Pflegedirektor Roberto Kühne die Krankenhausleitung in Meißen. In seinem Amt vertritt er die Chefärztinnen und Chefärzte des Meißner Klinikums und wird maßgeblich an dessen Strategie und Weiterentwicklung beteiligt sein. Neben seiner Leitungsfunktion in der Neurologie und Geriatrie liegen seine besonderen medizinischen Expertisen in der Behandlung der Parkinson-Erkrankung und von Schlaganfallpatienten.

Stellvertretender Ärztlicher Direktor ist Prof. Dr. med. Oliver Stöltzing, Chefarzt des Zentrums für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Chirurgische Intensivmedizin. (SZ)

