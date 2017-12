Mutter des toten Babys gesucht Die Dresdner Morduntersuchungskommission und die Staatsanwaltschaft bitten im Fall eines toten Neugeborenen erneut um Zeugenhinweise.

Wer kennt das abgebildete Handtuch und kann Angaben zu dessen Herkunft machen?

Von der Veröffentlichung dieser Handtücher, in welche der Säugling eingehüllt war, erhoffen sich die Ermittler weitere Zeugenhinweise.

Niederau/Dresden. Ein Lehrling hatte am 7. Dezember auf einem Feld nahe der Kirchstraße in Niederau ein totes Neugeborenes gefunden. Die bereits am Fundtag durchgeführte Obduktion ergab, dass der Junge gelebt hatte. Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt. Weitere Untersuchungen stehen noch aus. Die Mutter des Kindes konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Dresdner Polizei wendet sich nun erneut an die Bevölkerung. Mit der Veröffentlichung von Bildern der Handtücher, in welche der Säugling eingehüllt war, erhoffen sich die Ermittler weitere Zeugenhinweise. Zudem werden in den kommenden Tagen im Raum Meißen/Niederau Plakate zum erneuten Zeugenaufruf durch die Polizei öffentlich ausgehangen sowie den Anwohnern zugestellt.

Die Dresdner Morduntersuchungskommission und die Staatsanwaltschaft Dresden führen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Fund des toten Kindes in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kennt eine Frau, welche schwanger war, jedoch nun kein Neugeborenes hat?

Wer kennt die abgebildeten Handtücher und kann Angaben zu deren Herkunft machen?

Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (szo)

