Serie: Mach was für Dresden Mutter auf Teilzeit Gestressten Müttern nimmt Cornelia Tautz für ein paar Stunden die Kinder ab. Schwer wird es, sie wieder loszulassen.

Ein halbes Jahr hat sich Cornelia Tautz um die Zwillinge Mats und Toni gekümmert. Bald heißt es Abschied nehmen. © Rene Meinig

Dresden. Was ist das für eine Frau, die es nicht erwarten kann, die Fenster zu putzen, die Badewanne zu schrubben und den Herd auf Hochglanz zu bringen? Nicht, dass die Wollmäuse bei Christin Noderer durchs Wohnzimmer schweben würden. Aber manchmal fühlt es sich an wie Ferien, wenn sie den Putzlappen in die Hand nehmen darf und das Haus für sich hat. „Ich genieße das“, sagt die Dresdnerin. An diesem Vormittag ist sie für sich. Sie hat ihre zehn Monate jungen Zwillinge einer anderen Mutter anvertraut.

Cornelia Tautz ist 42 Jahre alt, selbst Mutter und hilft ehrenamtlich Frauen, die sich nach der Geburt nicht nur nach Schlaf sehnen. Wenn der Mann arbeiten geht, fehlt ihnen oft jemand, der sich wenigstens ein paar Stunden in der Woche ums Baby kümmert. Zeit für die Mütter, Einkäufe zu erledigen, sich ins Schaumbad zu legen oder einfach mal in Ruhe zu putzen. „Dann gehe ich mit den Kindern an der Elbe spazieren“, sagt Cornelia Tautz.

Die Zwillingsburschen Mats und Toni – der Vater ist großer Fußballfan – hat sie kennengelernt, als sie fünf Wochen alt waren. Den Jungs hat sie damals das Fläschchen gegeben. Inzwischen ziehen sie sich an ihrem Schienbein hoch und wollen die ersten Gehversuche auf den Anti-Rutsch-Socken wagen. Am liebsten würden sie losplappern, wenn das schon gehen würde. Und sie robben auf Cornelia Tautz zu, wenn der Vorrat an Hirsekringeln und Himbeerreiswaffeln zur Neige geht. „Mich erfüllt dieser Mittwoch, an dem ich ein Kind im Arm halten darf“, sagt sie.

Studiert hat die Dresdnerin Betriebswirtschaftlehre. Dann bekam sie zwei Kinder. Inzwischen sind diese aus dem Gröbsten raus und Cornelia Tautz ist Hausfrau. „Bevor mir die Decke auf den Kopf fällt, machst du was, dachte ich mir.“ Respekt habe sie vor allen Menschen, die freiwillig und ohne Bezahlung anderen Menschen helfen. „Erst durch Ehrenamtliche funktioniert unsere Gesellschaft“, meint sie. Ihre Tochter übt im Schwimmverein. Der Coach trainiere sie in seiner Freizeit und bekomme dafür keinen Cent. „Ich werde mich immer engagieren“, sagt Tautz. „Und wenn ich später einmal älteren Damen im Krankenhaus vorlese.“

Mach was! Weitere Familienbegleiter werden immer gesucht. Wer zwischen 18 und 70 Jahre alt ist und sich engagieren möchte, kann sich beim Dresdner Kaleb-Zentrum melden unter 0351/8014432. Weitere Informationen auf www.kaleb-dresden.de

Genauso großen Respekt hat Christin Noderer vor dem Engagement der Frau, die zwei, drei Stunden die Woche auf ihre beiden Jungs aufpasst. „Sie hilft mir sehr“, sagt die 32-Jährige, die zwar doppeltes Glück mit Mats und Toni hatte, deren Nächte aber auch doppelt so kurz sind wie die jener Mütter mit nur einem Baby. „Mal spontan an die Luft gehen und einen Spaziergang machen, kann ich mit den Zwillingen nicht“, sagt Noderer. Hat sie einen in den Ausfahranzug gesteckt, ist der nächste dran. „Währenddessen schreit der andere wieder. So geht das rund um die Uhr.“ Wenn sie sich noch mal entscheiden könnte, würden sie und ihr Mann die Elternzeit verlängern, sagt sie. „Damit wir gemeinsam mehr Zeit für unsere Kinder haben.“

Kennengelernt haben sich die beiden Mütter über das Kaleb-Zentrum in der Dresdner Neustadt. Der Verein vermittelt Frauen für die wöchentliche Babypause – unter ihnen Rentnerinnen und Studentinnen. Besonders Mütter, die vorher selbstbewusst gearbeitet oder studiert haben, denken, sie müssten die Erziehung allein hinbekommen, und trauen sich kaum, Freunde um Hilfe zu bitten, sagt eine Sozialpädagogin vom Verein. Knapp 300 Familien sind schon durch Frauen wie Cornelia Tautz unterstützt worden.

Bei Mats und Toni loszulassen, wird schwer, ist sich die Helferin sicher. „Wenn ich im Januar gehe, werde ich Tränen im Auge haben.“ Normalerweise unterstützen die Begleiter die Familien nur für drei bis sechs Monate. Bei den Noderers durfte Tautz länger bleiben, wegen des Baby-Doppelpacks. Sie hat Mutter und Kinder zum Babyschwimmen und zum Arzt begleitet. Doch nächstes Jahr kommen die Jungs in die Kinderkrippe und Christin Noderer kann ohne Hilfe durchatmen, einkaufen, putzen und in der Badewanne entspannen.

Nicht zu jeder Familie lässt sich so eine enge Verbindung aufbauen, erzählt Tautz. „Meine erste Mutter habe ich immer nur vor der Praxis ihres Therapeuten getroffen, dort den Kinderwagen übernommen und nach der Sitzung wieder zurückgegeben.“ Grundsätzlich werde vor der ersten Betreuung ausgelotet, ob die Chemie stimmt.

Dass Cornelia Tautz nicht allzu lange in einer Familie bleibt, hat einen guten Grund. Den Müttern wird über die Monate gezeigt, wie sie sich in schwierigen Situationen selbst helfen können. Das unterscheidet das ehrenamtliche Angebot vom reinen Babysitting. Eine Art kostenlose Haushaltshilfe sei man jedenfalls nicht, sagt Tautz. Tatsächlich gebe es aber immer wieder Anfragen, ob die freiwilligen Helfer den Haushalt schmeißen könnten, anstatt sich um die Kinder zu kümmern.

Wann sie der nächsten Mutter in ihrer neuen Rolle hilft, weiß Cornelia Tautz noch nicht. In den nächsten Wochen wird sie die Zeit mit Mats und Toni genießen.

Alle Teile der Serie:





zur Startseite