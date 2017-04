Mutmaßliches Vergewaltigungsopfer zum zweiten Mal im Zeugenstand Es gibt Zweifel an den Angaben der jungen Frau. Dabei geht es auch um ihre Verletzungen.

© Symbolfoto: Fabian Schröder

Es lagen keine abgeknickten Äste auf der Wiese und die „Verwühlungen“ im Gebüsch lassen nicht auf eine Auseinandersetzung schließen. Das hat am Mittwoch Stefan S. im Landgericht gesagt. Der Polizist arbeitete im Februar 2016 beim Kriminaldauerdienst. Er war einer der Beamten, die den Tatort auf dem Albertplatz untersucht haben, an dem am Morgen des 27. Februar 2016 die Dresdnerin Stephanie S. von einem jungen Mann vergewaltigt worden sein soll. Der Polizeibeamte fuhr gemeinsam mit Kollegen und dem Opfer noch am gleichen Tag zum Tatort und begutachtete die Bank, auf der sich der mutmaßliche Täter seinem Opfer genähert haben soll. Dann prüfte er die Hecke, durch die der Angeklagte Eric H. sein Opfer angeblich in ein Gebüsch gezerrt hatte, um sich dort an ihm zu vergehen. Der Polizist fand nichts Verdächtiges und machte deshalb auch keine Fotos.

Zum wiederholten Mal hörte die Kammer unter Vorsitz von Andreas Ziegel so eine Zeugenaussage, die Zweifel an den Angaben des Opfers nährte. Solche Zweifel waren der Grund dafür, dass die Dresdnerin in dem seit Dezember laufenden Prozess am Mittwoch zum zweiten Mal in den Zeugenstand musste. Es ging um ihre Schilderungen zum Tathergang. Die Öffentlichkeit war dabei ausgeschlossen, um die Privatsphäre des Opfers zu schützen.

Eine Stunde lang musste die junge Frau Fragen beantworten. Das Ergebnis war wieder nicht eindeutig. Die Ärztin, die mit im Raum saß und erklären musste, ob die Verletzungen des Opfers – unter anderem Kratzer am Gesäß – zu den Tatschilderungen passen, konnte keine eindeutige Antwort geben. Möglich ist das, gab sie zu verstehen. Aber auch einvernehmlicher Geschlechtsverkehr, wie ihn der Angeklagte eingeräumt hat, könnte die Ursache sein.

Richter Andreas Ziegel hat noch zwei Verhandlungstage angesetzt. Am 13. April sollen voraussichtlich die Plädoyers gehalten werden. Ob es dabei bleibt, zeigt erst der nächste Prozesstag. Das ist der 11. April. (SZ/csp)

