Mutmaßliches Vergewaltigungsopfer muss erneut in den Zeugenstand Die junge Mutter soll ein zweites Mal befragt werden. Dabei geht es um Details der Tat.

© Symbolfoto: dpa

Stephanie S. hat keine Gesundheitsprobleme, die an ihrer Glaubwürdigkeit zweifeln lassen. Die Widersprüche in den Schilderungen der jungen Frau zum Geschehen am Morgen des 27. Februar 2016, an dem sie in einem Gebüsch von Eric H. brutal missbraucht worden sein soll, seien nicht von einer Krankheit bedingt. Das stellte Richter Andreas Ziegel am Freitag fest. Die Landgerichtskammer unter seinem Vorsitz lehnte mit dieser Begründung einen Antrag von Verteidigerin Ines Kilian ab. Sie hatte gefordert, die junge Dresdnerin von einem Fachmann begutachten zu lassen. Womöglich habe sie Persönlichkeitsstörungen und könne ihr Verhalten nur eingeschränkt steuern, begründete die Anwältin ihren Antrag.

Den hat das Gericht am Freitag ebenso abgeschmettert wie ihre Forderung, den Arzt zu vernehmen, der Stephanie S. am 27. Februar nach der vermeintlichen Gewalttat untersucht hatte. Dabei hatte der Mediziner keine Verletzungen gefunden, die zu den Aussagen der damals 24-Jährigen passten.

Die Verteidigerin von Eric H. zweifelt an der Glaubwürdigkeit der jungen Mutter. Neue Nahrung bekamen ihre Zweifel durch Aussagen zweier Polizeibeamter. Sie berichteten am Freitag unisono, Stephanie S. sei am frühen Morgen des 27. Februar dabei gewesen, als sie auf der Alaunstraße wegen der Belästigung einer Frau ermittelten. Kilian vertritt die Ansicht, das vermeintliche Vergewaltigungsopfer habe zwar eine intime Begegnung mit dem Angeklagten gehabt, aber eshabe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Die Gewalttat hat Stephanie S. demnach erfunden und sich dabei vielleicht auch von dem Geschehen auf der Alaunstraße inspirieren lassen.

Der Prozess sollte eigentlich am Freitag zu Ende gehen, doch es gibt noch offene Fragen. Auch das vermeintliche Opfer soll erneut gehört werden. Die Kammer will sich von Stephanie S. genau erklären lassen, wie sie von einer Bank an einem der großen Brunnen in ein Gebüsch gelangt ist. Das Urteil erfolgt im April. (SZ/csp)

