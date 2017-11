Mutmaßliches Diebespaar auf A 17 gestellt Die beiden waren in einem gestohlenen Golf unterwegs – bis die Polizei sie stoppte.

Dieser Golf wurde sichergestellt.

Die Fahndungsgruppe der Bundes- und Landespolizei hat am Montag bei einer Kontrolle auf der A 17 zwei Kriminelle gefasst. Im Bereich der Anschlussstelle Gorbitz kontrollierten die Beamten die beiden Insassen eines neuwertigen Golf GTI. Am Fahrzeug stellten die Polizisten verschiedene Manipulationsspuren fest. Eine sofort eingeleitete Ermittlung zeigte, dass das Fahrzeug im Sommer in Wolfsburg gestohlen worden war.

Die Beamten stellten das Fahrzeug daraufhin vor Ort sicher. Gegen die beiden Insassen, eine Frau (39) und ein Mann (35), beide Deutsche, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt in diesem Sachverhalt zuständigkeitshalber die Landespolizei Sachsen. (szo)

