Mutmaßlicher Verkehrsrowdy vor Gericht Ein Mann soll auf der A 14 einen BMW gefährlich ausgebremst haben. Aber der Angeklagte präsentiert ein Alibi.

Dramatisch soll es am Abend des 2. August 2016 auf der A 14 zwischen den Anschlussstellen Döbeln Nord und Döbeln Ost zugegangen sein. Obwohl ein BMW auf der linken Fahrspur fuhr, wechselte ein Renaultfahrer mit seinem Fahrzeug von der rechten auf die linke Fahrspur. Der Fahrer des BMW gab Lichthupe. Daraufhin bremste der Renault stark ab. Um nicht aufzufahren, musste der Fahrer des BMW seine Geschwindigkeit von 170 Stundenkilometern auf 80 verringern. Der BMW-Fahrer hupte. Daraufhin bremste der Renault-Fahrer noch einmal stark ab. Der BMW kam bis auf zwei oder drei Meter auf das vor ihm fahrende Fahrzeug heran. Wegen des Fahrverhaltens des Renaultfahrers erstattete der BMW-Fahrer Anzeige. Jetzt stand der mutmaßliche Verkehrssünder wegen Nötigung vorm Amtsgericht Döbeln.

Zur Tat schweigt der Angeklagte, der aus Meißen stammt. Der BMW-Fahrer und seine Ehefrau werden als Zeugen gehört. Nach dem Vorfall fuhren sie an dem Renault vorbei. „Er grinste uns an“, sagen beide. Die Familie, die in Dohna wohnt und mit Sohn und dessen Freundin von einem Ausflug nach Hause fuhr, war über das Fahrverhalten des Renaultfahrers schockiert. Die Ehefrau fotografierte während der Tat den Renault. Anhand des Kennzeichens ermittelte die Polizei den Fahrzeughalter. Bei der Polizei erkannte der BMW-Fahrer den Angeklagten auf einem Foto.

Ein Zeuge gibt dem Angeklagten ein Alibi. Angeblich sei er an jenem Abend bei einem Treffen von Fotofreunden in Dresden gewesen. Das Treffen begann um 18 Uhr und endet gegen 23 Uhr. Die Tatzeit soll zwischen 19.30 und 21 Uhr gewesen sein. Die Aussage eines weiteren Zeugen, der mittlerweile verstorben ist, wird verlesen. Er bestätigt das Alibi in Dresden. Allerdings wissen beide Zeugen nicht, ob der Angeklagte die gesamte Zeit auf dem Treffen war. Auch wissen sie nicht, mit welchem Fahrzeug der Angeklagte zu dem Treffen nach Dresden gekommen war.

Richterin Christa Weik stellt das Verfahren gegen Auflage ein. Der Beschuldigte muss binnen zwei Monaten 250 Euro an das Kinderhospiz Bärenherz zahlen. Sollte er dem nicht nachkommen, wird das Verfahren neu aufgenommen.

