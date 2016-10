Mutmaßlicher Täter weiter in Haft Familie, Freunde und Kollegen haben am Freitag von dem Mann Abschied genommen, der nach einer Messerattacke gestorben ist.

Es war noch einmal ein schwerer Tag für die Angehörigen des 53-jährigen Leisnigers, der am Abend des 16. September nach einer Auseinandersetzung auf dem Leisniger Marktplatz nicht zu seiner Lebensgefährtin zurückgekehrt ist. Er starb an den schweren Verletzungen, die ihm der mutmaßliche Täter (25) bei einer Auseinandersetzung zugefügt hat. Für die Stadt Leisnig und die Stadträte nahm Vize-Bürgermeister Wolfgang Rölle (CDU) an der Trauerfeier am Freitag teil. Der Verstorbene war beim TGE angestellt und hat Aufgaben im Bauhofteam im Bereich Grünpflege übernommen. Aber auch als Vertretungshausmeister war er in den Schulen tätig.

„Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft“, teilte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart von der Staatsanwaltschaft Chemnitz auf DA-Nachfrage mit. Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen könne sie zum aktuellen Stand und zum zeitlichen Abschluss des Verfahrens keine Angaben machen. Das heißt: Es dauert noch, bis Anklage erhoben wird.

Einige Details zum mutmaßlichen Tathergang bestätigte sie: Der Beschuldigte befand sich beim Eintreffen der Polizei vor Ort und wurde festgenommen. Der nun Inhaftierte wohnt in Leisnig. Am Tatabend soll kein Hund vor Ort gewesen sein. Dass das Tier lediglich Auslöser für die Auseinandersetzung zwischen Angreifer und Opfer gewesen sei, treffe nach ersten Erkenntnissen zu. Und die Oberstaatsanwältin bestätigte, dass die Tatwaffe ein sogenanntes Butterfly-Messer war.

Laut Waffengesetz sind diese Faltmesser mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen verboten.

Der Gewerbeverein Leisnig hat für die Lebensgefährtin des Getöteten eine Spendensammlung initiiert und vorher das geplante Weinfest verschoben. Auf andere Weise halfen Antje und Jens Lindner von „Blumen mit Sti(e)l“. Sie gestalteten und finanzierten Blumenschmuck für die Trauerfeier und das Grab.

