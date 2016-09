Mutmaßlicher Seriendieb vor Gericht Der 29-jährige Varnsdorfer soll im Raum Ebersbach und Seifhennersdorf zahlreiche Einbrüche begangen haben.

Görlitz. Ein heute 29 Jahre alter Mann aus Varnsdorf muss sich ab Dienstag vor dem Landgericht Görlitz wegen mehrerer Einbrüche und Diebstähle im Raum Ebersbach/Seifhennersdorf verantworten. So soll er laut Gericht Ende August 2014 aus einer Garage in Neugersdorf zwei Oldtimer-Kleinroller im Wert von 8 500 Euro entwendet haben. Dank der tschechischen Polizei konnte dem Eigentümer einer der Motorroller einige Wochen später wieder zurückgegeben werden.

Eine regelrechte Diebstahlsserie legt die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten für den Zeitraum Mitte März 2015 in Seifhennersdorf und Neusalza-Spremberg zur Last. Der Angeklagte soll – mit jeweils einem gesondert verfolgten Mittäter – in zwölf Fällen in Garagen und Schuppen eingebrochen und insbesondere Fahrräder und Werkzeug entwendet haben. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände soll sich auf über 5 000 Euro belaufen.

Mitte April 2016 soll er mit einem unbekannten Mittäter in einer Kleingartenanlage in Neugersdorf in elf Gartenlauben eingedrungen sein und Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1 500 Euro bereitgestellt haben, um sie mit einem Handkarren wegzubringen. Dazu sei es nicht mehr gekommen, weil von einem Anlieger, der verdächtige Geräusche vernommen hatte, die Polizei verständigt wurde und die Täter den Tatort fluchtartig verlassen hatten. Am Grenzübergang Neugersdorf wurde der Angeklagte durch die Bundespolizei noch in der Tatnacht ergriffen. Er ist seit dem 15. April in Untersuchungshaft.

Die Verhandlung wird am 17. Oktober vor dem Landgericht fortgesetzt. (SZ)

