Mutmaßlicher Räuber stellt sich Ein Überfall auf einen gehbehinderten Senior hatte für Aufsehen gesorgt. Die Fahndung ist schneller vorbei, als gedacht.

Im Polizeirevier Riesa hat sich jetzt ein mutmaßlicher Räuber gestellt. © SZ-Archiv/Schröter

Unerwarteter Besuch im Polizeirevier Riesa: Dort stellte sich ein 28-Jähriger, der nach einem Überfall auf einen gehbehinderten 79-Jährigen gesucht wurde. Die Tat hatte sich zwar bereits im Juli 2016 ereignet: Damals war der Senior spätabends mit dem Regionalexpress von Dresden nach Dahlen gefahren. Mit ihm waren dort zwei junge Männer ausgestiegen. Wenige Meter weiter hatte man den Rentner ins Genick geschlagen, ihn auf dem Boden liegenlassen und seine Sporttasche geraubt.

Erst diese Woche war die Polizeidirektion Leipzig mit Bildern aus der Überwachungskamera des Zuges an die Öffentlichkeit gegangen. Die wurden am Donnerstag auch in der SZ veröffentlicht. Noch am selben Tag stellte sich der Gesuchte. Laut Polizei hatte es zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung und damit einen hohen Verfolgungsdruck gegeben. „Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führten“, teilt die Polizei mit.

