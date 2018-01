Mutmaßlicher Mörder in Liberec gefasst Polizisten haben den Täter, der mutmaßlich für den Mord an der Verkäuferin im Ortsteil Maffersdorf verantwortlich ist, am Wochenende gefasst. Die Ermittlungen ergaben noch etwas anderes.

Liberec (Reichenberg). Liberecer Polizisten haben den Täter, der mutmaßlich für den Mord an der Verkäuferin im Liberecer Ortsteil Vratislavice (Maffersdorf) verantwortlich ist, am Wochenende gefasst. „Wir können die Öffentlichkeit beruhigen“, sagte Polizeisprechern Vlasta Suchánková auf SZ-Nachfrage. Zuerst suchte die Polizei nach zwei Tätern. Sie bat sogar die sächsischen Kollegen auch in Sachsen nach den Tätern zu fahnden. Nun sieht es aber so aus, als wenn die brutale Attacke nur von einem Täter verübt worden wäre.

Der Mörder hatte am Freitagvormittag den Lebensmittelladen eines vietnamesischen Ehepaares im Stadtteil Vratislavice überfallen. Die Verkäuferin überlebte seine brutale Messerattacke nicht. Ihr Ehemann wurde mit schweren Verletzungen in ein Liberecer Krankenhaus eingeliefert. (lau)

