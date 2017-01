Mutmaßlicher Hundemörder ermittelt Nachdem ein Welpe auf einem Parkplatz angezündet worden ist, gibt es einen Tatverdächtigen – aber keinen Prozess.

Auf einem Parkplatz an der Kreisstraße zwischen Weinböhla und Steinbach entdeckte am 3. April eine Autofahrerin einen brennenden Laubhaufen.

Als sie das Feuer ausgetreten hatte, fand sie den hellen Welpen, der in eine Decke eingewickelt war.

Die grausame Tat sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen. Anfang April vergangenen Jahres entdeckte eine junge Autofahrerin auf einem Parkplatz am Waldrand zwischen Weinböhla und Steinbach einen brennenden Laubhaufen. Die Frau hielt an und trat das Feuer aus. Sie fand auf dem Haufen eine Decke. Darin war etwas eingewickelt. Es war ein Hundewelpe, der bei lebendigem Leib verbrannt war. Die schlimmen Bilder verfolgten die 23-Jährige noch lange. „Ich bin immer noch fassungslos. Wie krank muss ein Mensch sein, um so etwas zu tun?“, sagte sie im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung. „Selbst Aussetzen wäre in diesem Fall noch freundlicher gewesen.“ Warum der Besitzer den Welpen nicht ins Tierheim gebracht hat, könne sie nicht verstehen.

Die Polizei suchte danach Zeugen, die an jenem Abend auf dem Parkplatz Fahrzeuge oder Personen mit einem hellen Mischlingswelpen beobachtet haben. Ein paar Hinweise gingen ein. Und auch die 23-Jährige, die den Welpen gefunden hatte, startete auf Facebook einen Zeugenaufruf mit Fotos vom toten Hund. Und unterdessen konnte die Polizei tatsächlich einen Tatverdächtigen ermitteln.

Die Akte ist vor wenigen Tagen im Amtsgericht Meißen eingetroffen. Dort wird der Fall aber vorerst nicht verhandelt. Denn der Verdächtige wird laut Gerichtssprecher Andreas Poth einen Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erhalten. Sollte er dagegen keinen Einspruch einlegen und die Geldstrafe zahlen, hat sich die Sache erledigt. Ohne mündliche Verhandlung. Deshalb verrät das Gericht auch keine Details zum Tatverdächtigen und Höhe der Geldstrafe. Zumal der Strafbefehl noch gar nicht zugestellt ist. Zunächst müsse er dem zuständigen Richter vorgelegt werden. Nach Zustellung hat der mutmaßliche Tierquäler zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt. Es kann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden.

Die Tierschutzorganisationen Peta und Tasso hatten jeweils eine Belohnung von 1 000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters von Weinböhla führen. „Wir sind entsetzt über die unfassbare Grausamkeit, mit der sich Unbekannte eines fühlenden, wehrlosen Mitlebewesens quasi entledigten“, sagte Mike Ruckelshaus von Tasso. Hinweise, auch anonym, hätten auch die Tierschützer entgegengenommen. Laut Helga Braun von Tasso sind jedoch keine eingegangen. Dennoch ist sie über Monate an dem Fall drangeblieben. „Schließlich müssen wir unsere Spender auf dem Laufenden halten“, erklärt sie. Denn zu einer Auszahlung der Belohnung ist es bis heute nicht gekommen. Wie so häufig. Dass es einen Tatverdächtigen gibt, freut Helga Braun. „In der Regel werden die Ermittlungen eingestellt und die Fälle ad acta gelegt. Dass es einen Strafbefehl gibt, ist für uns neu“, so sind ihre Erfahrungen. Dabei würde die Zahl der gewalttätigen Fälle gegen Tiere steigen.

Sollte es einen Zeugen gegeben haben, der der Polizei den entscheidenden Hinweis geliefert hat, wovon Helga Braun ausgeht, wäre auch jetzt noch eine Auszahlung der Belohnung möglich.

