Mutmaßlicher Dealer geschnappt Ein Roßweiner hat versucht, Drogen zu schmuggeln. Bei der Polizei ist er kein Unbekannter.

© Symbolfoto: dpa

Der Döbelner Revierleiter Andree Wagner hat kürzlich öffentlich geäußert, dass ein Roßweiner mit einer erheblichen Menge Drogen erwischt wurde. Details benannte er nicht. Der DA hat beim Zollfahndungsamt in Dresden nachgefragt: „Am 3. August wurde ein 30-Jähriger aus Roßwein, der in Begleitung einer weiblichen 22-Jährigen war, nach der Einreise aus der Tschechischen Republik zufällig durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert“, sagte der stellvertretende Pressesprecher Eberhard Thiedmann. Der junge Mann habe insgesamt 52 Gramm Crystal in seiner Zigarettenschachtel versteckt. Das Zollfahndungsamt Dresden übernahm die weiteren Ermittlungen.

„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden erging gegen ihn Haftbefehl, auch weil er noch Bewährung wegen eines vorangegangenen Rauschgiftdeliktes hatte“, so Thiedmann. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 30-Jährigen sei eine große Anzahl erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Lang- und Kurzwaffen sowie verbotene Gegenstände – Messer und Schlagstöcke – aufgefunden und sichergestellt worden, ergänzte er. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Dresden sei demnächst mit der Anklageerhebung zu rechnen, so Thiedmann. (sol)

