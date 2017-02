Mutmaßlicher Auto-Hehler verhaftet

Unfall auf der Autobahn Burkau. Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagnachmittag auf der A4 am Burkauer Berg in Richtung Dresden einen Unfall verursacht. Um einem vorausfahrenden, langsamer werdenden Pkw auszuweichen, wechselte der 42-jährige Kraftfahrer von der rechten in die mittlere Fahrspur. Dabei beachtete er dort befindlichen Ford B-Max nicht. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der 64-jährige Ford-Fahrer seinerseits nach links aus und kollidierte mit einem im linken Streifen fahrenden Mazda CX 5. An den Pkw entstand Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Handy geraubt Bautzen. Ein Jugendlicher soll am Dienstagvormittag in Bautzen einem 13-Jährigen dessen Mobiltelefon geraubt haben. Passiert ist das im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Frederic-Joliot-Curie-Straße, teilte die Polizei mit. Der Unbekannte sei ihm gefolgt, habe ihn im Haus gegen die Wand gedrückt und das Handy der Marke Cubot Note S aus der Hosentasche gezogen, schilderte der Junge die Tat.

Unter Drogeneinfluss gefahren Weißenberg. Unter Drogeneinfluss fuhr ein 34-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch über die A 4 in Richtung Görlitz. Bei Weißenberg wurde er von der Polizei kontrolliert. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Drogen. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Auf ihn kommen mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot zu.

Skoda entwendet Kamenz. In der Nacht zu Mittwoch haben Diebe in Kamenz einen grauen Skoda Octavia gestohlen. Tatort war die Werner-Reif-Straße. Das 13 Jahre alte Auto mit dem Kennzeichen KM-LU 87 hatte einen Zeitwert von rund 2000 Euro. Nach dem Skoda wird international gefahndet.

Kennzeichen geklaut Schirgiswalde-Kirschau. Diebe hatten es in der Nacht zum Dienstag in Kirschau auf ein Kfz-Kennzeichen abgesehen. Sie stahlen das Kennzeichen BZ-LH 4097 von einem Audi. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück an der Bautzener Straße geparkt. Nach den Blechtafeln wird gefahndet.

Messtechnik gestohlen Kamenz. Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag in Kamenz in einen Betrieb an der Güterbahnhofstraße eingedrungen. Dort stahlen sie eine derzeit noch unbekannte Anzahl an Messgeräten und diverse Computertechnik. Der Eigentümer der Firma wird in den kommenden Tagen eine Aufstellung der entwendeten Gegenstände nachreichen. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Deren Auswertung steht noch aus.