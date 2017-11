14-Jährigen mit Drogen erwischt Weißwasser. Eine Polizeistreife führte am Mittwochabend eine Personenkontrolle an der Lutherstraße in Weißwasser durch. Dabei habe ein 14-jähriger Deutscher einen Gegenstand weggeworfen, sagte ein Polizeisprecher. Dies entging den Beamten jedoch nicht. Es handelte sich um ein Cliptütchen, in welchem sich offenbar eine geringe Menge Marihuana befand. Die Polizisten stellten dieses sicher. Die Kriminalpolizei wird sich weiter mit dem Fall befassen.

Kellereinbruch Weißwasser. Vermutlich in den Nachtstunden zum Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück an der Gartenstraße in Weißwasser. Ihr Ziel war ein Keller. Dort entwendeten sie ein schwarz/weißes Herrenrad mit Scheibenbremsen. Der Eigentümer bezifferte den Stehlschaden mit rund 750 Euro. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.

Einbruch in einen Bungalow Seifhennersdorf. Am Mittwochmittag haben unbekannte Täter in einen Bungalow an der Seifhennersdorfer Viebigstraße einbrochen. Zum Diebesgut gehörte neben einem Flachbildfernseher auch ein Wasserkocher. Der Stehlschaden betrug rund 1000 Euro, und der Sachschaden lag bei circa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mutmaßlichen Garageneinbrecher festgenommen Seifhennersdorf. In Seifhennersdorf hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen mutmaßlichen Garageneinbrecher gestellt. Eine aufmerksame Bürgerin rief kurz nach Mitternacht den Notruf und teilte mit, dass sie eine Person auf ihrem Grundstück beobachtete, welche sich am Garagentor zu schaffen machte. Nachdem der Unbekannte sie wohl bemerkte, flüchtete dieser. Eine herbeigeeilte Streife prüfte das Umfeld des Tatortes. In Höhe des Grunewaldweges sichteten die Beamten einen Mann, auf welchen die Beschreibung der Zeugin zutraf. Der Mann ließ sein Fahrrad fallen und suchte das Weite. Nach einer kurzen Verfolgung stellten die Ordnungshüter den 37-jährigen Tschechen, nahmen ihn vorläufig fest und stellten das Mountainbike sicher. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei dauern zurzeit an.

In Fahrzeuge eingebrochen Ebersbach-Neugersdorf. In Neugersdorf sind in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte in zwei Fahrzeuge eingebrochen. Die Täter beschädigten dazu jeweils die Heckscheibe der Autos. Aus einem Audi entwendeten die Täter ein Radio und aus einem Mitsubishi eine Kiste. Insgesamt betrug der Stehlschaden etwa 220 Euro und der Sachschaden rund 1000 Euro.

Am Nachmittag trunken durch Königshain Königshain. Unter erheblichem Alkoholeinfluss stand ein 45-Jähriger, der am Mittwochnachmittag mit seinem VW Passat auf der Dorfstraße in Königshain unterwegs war. Gegen 15.50 Uhr wurde er dort von einer Polizeistreife kontrolliert. „Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest“, berichtet ein Polizeisprecher. Ein umgehend durchgeführter Test habe einen Wert von 1,62 Promille ergeben. Die Polizisten ordneten bei dem Deutschen eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Reifen zerstochen Görlitz. In der Nacht zum Mittwoch zerstach ein bisher unbekannter Täter auf der Dr.-Kahlbaum-Allee in Görlitz bei drei Fahrzeugen die hinteren rechten Reifen. Den Eigentümern entstand dadurch insgesamt ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt.

Briefkasten gesprengt Taubenheim/Spree. Am späten Mittwochabend hörte ein Anwohner der Albert-Schweitzer-Straße in Taubenheim einen lauten Knall. Später fand er seinen Briefkasten nur noch in Einzelteilen vor, teilte die Polizei mit. Bisher Unbekannte sprengten den Kasten vermutlich mit Pyrotechnik, sodass dieser komplett zerstört wurde. Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen Kodersdorf. Beamte der Bundespolizei haben am frühen Mittwochmorgen an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf einen Mann festgenommen. Dabei handelte es sich um einen 25-jährigen polnischen Staatsangehörigen, nach dem die Staatsanwaltschaft Görlitz fahndete. Im März 2015 hatte das zuständige Amtsgericht Görlitz ihn wegen versuchten Betruges zu einer Geldstrafe von 550 Euro verurteilt. Durch die sofortige Begleichung der Geldstrafe ersparte sich der in Krakau lebende Mann einen mehrtägigen Gefängnisaufenthalt.