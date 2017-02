Mutmaßliche Seriendiebe aus Meißen verhaftet Zwei junge Männer sitzen jetzt wegen mehrerer Straftaten in Haft. Hausfriedensbruch und Ladendiebstähle sind die geringsten Vergehen der beiden.

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. In Meißen klickten jetzt die Handschellen – gleich bei zwei Männern. © Symbolbild/dpa

Beamte des Polizeireviers Meißen nahmen zwei junge Männer fest, die unter anderem eine Vielzahl gewerbsmäßiger Diebstähle begangen haben.

Der 21-jährige Täter war am 7. Februar 2017 zum wiederholten Male strafrechtlich in Erscheinung getreten. Gegen 3.30 Uhr war er von Dresden aus mit einem Taxi nach Meißen gefahren. Zur Begleichung der Rechnung wollte er an einen Automaten Geld abheben. Dies war aber offenbar nur ein Vorwand. Als er zurück zum Taxi kam, öffnete er die Fahrertür, schnappte sich das Portemonnaie des Fahrers aus der Türablage und flüchtete mit rund 200 Euro.

Während der Fahndung stellten Polizeibeamte auf der Hirschbergstraße einen Mann, auf den die Personenbeschreibung des Täters zutraf. Bei seiner Kontrolle fanden die Beamten ein Bündel Geldscheine sowie mehrere Ausweise verschiedener Personen. Der Taxifahrer identifizierte ihn als den Geldbörsendieb. Der 21-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Erste Prüfungen ergaben, dass mehrere der bei ihm gefundene Ausweise ebenfalls aus Diebstahlshandlungen stammen. So hatte er einen Ausweis samt Geldbörse am 28. Januar einer Seniorin auf der Hauptstraße in Coswig aus dem Korb ihres Rollators gestohlen. Die 87-Jährige wurde dabei verletzt. Einen weiteren Ausweis mit Geldbörse hatte er am 30. Januar in einem Supermarkt in Coswig einem Rollstuhlfahrer aus dessen Rucksack gestohlen.

Der Meißner war auch den Ermittlern des Kriminaldienstes kein Unbekannter. Denn er war in den vergangenen Monaten mehrfach bei Straftaten aufgefallen. Beispielsweise am 21. Dezember 2016 in einem Supermarktbüro in Coswig an der Dresdner Straße, als er eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht und Bargeld geraubt hatte.

Des Weiteren war er bei diversen Ladendiebstählen aufgefallen. Dabei hatte er wiederholt in Supermärkten, Drogeriemärkten und Elektronikgeschäften Computer und Zubehör, elektrische Zahnbüsten sowie verschiedene Pflegeprodukte gestohlen. Dies tat er in einigen Fällen gemeinschaftlich mit einem 24-jährigen Meißner.

Der 21-Jährige wurde am 7. Februar auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Auch gegen den 24-jährigen Komplizen wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl erlassen. Neben den Straftaten, die er gemeinsam mit dem 21-Jährigen beging, werfen ihm die Ermittler gut ein Dutzend Ladendiebstähle allein seit November 2016 vor. Dabei hatte er vorrangig elektrische Zahnbürsten und Zubehör gestohlen. Zudem verstieß er wiederholt gegen Hausverbote in Geschäften und muss sich daher wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Kriminalisten stellten den 24-jährigen Meißner Anfang Februar in einem Drogeriemarkt an der Fabrikstraße fest. Auch für diese Geschäfte war dem jungen Mann bereits ein Hausverbot ausgesprochen worden. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und auf deren Antrag wurde er am 3. Februar einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Männer die gestohlenen Sachen weiterverkauften, um damit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.

