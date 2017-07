Mutmaßliche Motorraddiebe erwischt Bei einer nächtlichen Kontrolle entdecken Polizisten, dass ein Mann Drogen genommen hat. Doch dann kommt die Überraschung.

Ein in Mittweida gestohlenes Motorrad der Marke Aprilia hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag im Hochkircher Ortsteil Steindörfel sichergestellt und zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Dabei hat der Zufall einen beträchtlichen Anteil. Eine Polizeistreife kontrollierte 2 Uhr in Steindörfel einen 34-Jährigen. Er gab an, wegen Spritmangel mit einem Kia liegengeblieben zu sein. Gemeinsam mit seinem Freund habe man sich in entgegengesetzten Richtungen auf Benzinsuche aufgemacht. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der 34-Jährige aufputschende Drogen genommen hatte. Deshalb fuhr die Steife mit ihm zur Blutentnahme und brachte ihn anschließend zurück. Vom Freund und vom Kia fehlte jedoch jede Spur. Jedoch fanden die Beamten ein Motorrad, das Ermittlungen zufolge in der Nacht zuvor gestohlen worden war. Nun wurde auch nach dem Kia gesucht. Eine andere Streife entdeckte ihn in Hagenwerder, unweit der polnischen Grenze. Sowohl der 20-jährige Fahrer als auch der in Hochkirch aufgegriffene Mann beschuldigten sich gegenseitig, das Motorrad entwendet zu haben. Die Beamten nahmen beide Polen daraufhin fest. Jetzt ermittelt die Soko Kfz. (szo)

Polizeibericht vom 31. Juli zurück 1 von 5 weiter Zug an weiterfahrt gehindert Bischofswerda. Länger als geplant Aufenthalt hatte eine Regionalbahn in der Nacht zu Montag auf den Bischofswerdaer Bahnhof. Grund war ein Mann, der sich vor den Zug auf die Gleise stellte. Der 22-jährige Libyer hatte auf dem Bord-WC des Trilex geraucht und sollte von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Eine Polizeistreife half dem Bahnpersonal. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Tabletten. Beim Aussteigen soll er einen Fahrgast angerempelt und angespuckt haben. Er wurde von zwei weiteren Libyern begleitet. Bei der Kontrolle des Trios wurden bei den Männern eine Geldbörse und fremde Dokumente entdeckt. Die Männer wurden von Bundespolizisten übernommen, die jetzt wegen Nötigung, Diebstahl und Körperverletzung ermitteln. Erfolglose Flucht Großröhrsdorf. Auf einem Parkplatz in der Masseneistraße hat sich am Sonntagabend ein vergleichsweise kleiner Unfall ereignet: Ein BMW stieß beim Ausparken gegen den neben ihm parkenden Audi. Statt anzuhalten, fuhr der BMW-Fahrer weg. Doch Zeugen hatten sein Nummernschild gesehen, und so bekam der 51-Jährige wenig später Besuch von der Polizei. Er muss sich nun wegen einer Straftat verantworten. Trotz Verbot am Sonntag gefahren Bautzen. Fünf Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot hat die Autobahnpolizei am Sonntag entdeckt. Den Fahrern wurde ein Zwangsstopp bis 22 Uhr auferlegt. Gleichzeitig droht ihnen ein Bußgeld von 120 Euro. Deutlich teurer wird es für die Halter der Laster. Falls sie selber gefahren sind oder die Fahrten angeordnet haben, werden für sie je 570 Euro Bußgeld fällig. Fahrrad gestohlen Kamenz. Nur schnell mit dem Fahrrad zum Baden fahren. Das dachte sich am Sonntagnachmittag ein 42-Jähriger, als er am Sonntagnachmittag mit seinem Fahrrad nach Kamenz zum Steinbruch am Vogelberg fuhr. Dort angekommen, schloss er sein Rad mit einem Seilschloss an einem Baum an und sprang ins kühle Nass. Doch als er nach nur einer Dreiviertelstunde zurückkam, war sein Fahrrad verschwunden. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit, um das schwarze 28 Zoll Herrenrad der Marke Winora im Wert von 600 Euro zu stehlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Rad. Taxifahrer angegriffen und verletzt Hoyerswerda. Am Sonntagmorgen wurde in Hoyerswerda ein 47-jähriger Taxifahrer von zwei Fahrgästen tätlich angegriffen und verletzt. Der Mann war mit den beiden zwischen Bröthen und Hoyerswerda unterwegs. Während der Fahrt sollen die beiden Fahrgäste den 47-Jährigen beleidigt und ihn in der Straße An der Bahn zum Halten aufgefordert haben. Anschließend sollen sie die Fahrertür geöffnet und dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Dieser erlitt dadurch Verletzungen, welche im Klinikum behandelt werden mussten. Die Täter flüchteten zu Fuß. Beamte des Einsatzzuges der Polizeidirektion Görlitz konnten die beiden 32-jährigen Deutschen wenig später in Tatortnähe stellen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

